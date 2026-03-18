«Швейцария — привлекательная цель для шпионажа»

По словам главы Конференции кантональных директоров юстиции и полиции Карин Кайзер-Фручи, в Швейцарии заметно растёт число зарегистрированных кибератак и случаев шпионажа. Речь, по её словам, идёт уже не о гипотетических рисках, а о вполне реальных атаках.

3 минут

Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo Доступно на 2 других языках English en Sharp rise in cyberattacks and espionage in Switzerland Читать далее Sharp rise in cyberattacks and espionage in Switzerland

Deutsch de KKJPD-Präsidentin: «Sind ein attraktives Ziel für hybride Angriffe» Оригинал Читать далее KKJPD-Präsidentin: «Sind ein attraktives Ziel für hybride Angriffe»

Швейцария — открытое общество, и именно поэтому она становится всё более привлекательной целью для гибридных атак. Об этом в интервью газете Neue Zürcher Zeitung (NZZ), опубликованном во вторник, 17 марта 2026 года, заявила глава Постоянного совещания (Конференции) кантональных (министров) директоров юстиции и полиции (Konferenz der Kantonalen Justiz- und Polizeidirektorinnen und -direktoren, KKJPD) Карин Кайзер-Фручи (Karin Kayser-Frutschi).

По её словам, в стране в последнее время заметно выросло число зарегистрированных кибератак и случаев шпионажа. «Это уже не абстрактные угрозы, а реальные атаки», — сказала она в интервью газете NZZ. Как пояснила она далее, объектами шпионажа становятся прежде всего научно-исследовательские учреждения, инновационные компании, объекты критически важной инфраструктуры и органы государственной администрации.

Шпионаж, по её словам, часто ведётся в цифровой форме — в виде кибератак, — но не только. Используются и классические методы разведки, например наблюдение за важными объектами и / или их фотографирование. «Будучи открытым обществом, мы являемся привлекательной целью для гибридных атак», — подчеркнула Карин Кайзер-Фручи. По её словам, гражданские структуры, отвечающие за вопросы безопасности, должны «лучше осознавать эту угрозу».

Фактор неопределённости

Армия «не всегда может поддерживать кантоны, поскольку ей всё больше приходится сосредотачиваться на обороне страны». Поэтому, считает она, Швейцарии нужны работающие на местах специализированные подразделения полиции, занимающиеся контрразведывательной деятельностью. Более тесное сотрудничество в этой области должно быть налажено и между кантонами.

Показать больше

«Когда в такой небольшой по территории стране, как Швейцария, все полицейские структуры пытаются охватить все сразу проблемные сферы, в итоге мы получаем общую неэффективность», — заметила глава KKJPD. По её словам, безопасность сегодня обеспечивается за счёт кооперации, а не за счёт кантонального «туннельного мышления», при котором каждый действует обособленно.

Карин Кайзер-Фручи также отметила, что для других стран Швейцария остаётся «фактором неопределённости». Страна не входит ни в Европейский союз, ни в НАТО, но при этом находится в самом центре Европы. Поэтому, считает она, Швейцарии нужно прилагать больше усилий в области противодействия таким угрозам и доказывать странам-партнёрам, что она действительно хочет и может эффективно с ними сотрудничать. Именно поэтому, по её словам, Швейцария сегодня отчасти не получает из-за рубежа всей информации, которая была бы нужна кантональным полицейским ведомствам, чтобы вовремя распознавать релевантные для сферы безопасности угрозы.

Показать больше

Показать больше Швейцарская политика Наша рассылка по теме Политика Берн не столица Швейцарии, но все-таки ее политический центр: мнения, голосования и новые идеи в двух словах. Все, что тебе нужно знать о швейцарской политике, все в одной рассылке. Читать далее Наша рассылка по теме Политика

Как мы используем ИИ Русскоязычная версия материала создана с использованием систем искусственного интеллекта (таких как Deep l или Google Translate), затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch. Использование инструментов автоматического перевода дает нам время для написания большего количества оригинальных аналитических статей. Подробнее по ссылке в этом материале.

Показать больше

Выбор читателей Самое обсуждаемое

В соответствии со стандартами JTI Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch