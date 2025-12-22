The Swiss voice in the world since 1935
Новости

Швейцарский фильм «Героиня» вошёл в шорт-лист «Оскара»

Фильм "Хельдин" Петра Вольпе попал в шорт-лист премии "Оскар
Фильм Петры Вольпе «Героиня» (Heldin / Late Shift) наряду ещё с 14 картинами вошёл в оскаровский шорт-лист в категории «Лучший иностранный полнометражный фильм». Keystone-SDA

Фильм Петры Вольпе «Героиня» (Heldin / Late Shift) наряду ещё с 14 картинами вошёл в оскаровский шорт-лист в категории «Лучший иностранный полнометражный фильм».

2 минут
Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo

Как сообщила Американская киноакадемия, на «Оскар» 2026 года в этой категории претендовали 86 стран. Фильм Heldin стал самым востребованным швейцарским фильмом уходящего года — его посмотрели около 200 900 человек.

Картина была отобрана для показа на более чем дюжине кинофестивалей и уже удостоена как минимум шести наград. Мировая премьера состоялась на Берлинском кинофестивале (Berlinale). Подробнее о картине — в материале по ссылке ниже.

Фильм Late Shift (Heldin, «Ночная смена» / «Героиня») рассказывает о одной ночной смене медсестры Флории Линд, роль которой исполняет Леони Бенеш (Leonie Benesch). © Zodiac Pictures Ltd, 2025. Mobiliar / Salvatore Vinci

Всего в шорт-лист данной категории вошли 15 полнометражных фильмов. В числе претендентов — No Other Choice (Южная Корея), The Voice of Hind Rajab (Тунис) и Belén (Аргентина). Франция представлена фильмом It Was Just an Accident иранского режиссёра Джафара Панахи (Jafar Panahi).

Список также дополняют семейная драма Sentimental Value (Норвегия), роуд-муви Sirât (Испания), картины The Secret Agent (Бразилия), Sound of Falling (Германия), Homebound (Индия), The President’s Cake (Ирак), Kokuho (Япония), All That’s Left of You (Иордания), Palestine 36 (Палестина) и Left-Handed Girl (Тайвань).

Из этих фильмов 22 января 2026 года будут названы пять финальных номинантов. Церемония вручения 98-й премии «Оскар» состоится в воскресенье, 15 марта 2026 года.

Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, адаптирована для целевой аудитории и затем прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).

