Швейцарцам предстоит голосование по закону о военных материалах
Швейцарцам предстоит проголосовать по одобренному парламентом смягчению норм экспорта и реэкспорта военных материалов.
Швейцарцам предстоит проголосовать по одобренному парламентом смягчению норм экспорта и реэкспорта военных материалов и вооружений. Альянс в составе Социал-демократической партии Швейцарии (Sozialdemokratische Partei der Schweiz, SP), партии «Зелёные» (Grüne), Евангелической народной партии Швейцарии (Evangelische Volkspartei, EVP) и ряда НПО передали властям более чем 75 000 подписей граждан, необходимых для проведения голосования.
Как говорится в официальном сообщении инициативного комитета, либерализация положений Федерального закона «О военных материалах» (Kriegsmaterialgesetz) даёт Берну «полный карт-бланш» на экспорт вооружений в 25 стран, включая США. Одновременно новые нормы прямо запрещают поставки оружия Украине, подвергшейся нападению со стороны России. Комитет назвал новые нормы «абсурдными». По его мнению, выгоду от них получит только оборонная промышленность.
Швейцарское оружие, считают участники альянса, не должно использоваться в гражданских и международных конфликтах и не должно попадать в руки режимов, серьёзно нарушающих права человека. В альянс входят около двадцати организаций. Сбор подписей он начал в начале 2026 года, после того как парламент одобрил в декабре 2025 года новую редакцию закона «О военных материалах».
Русскоязычная версия материала создана с использованием систем искусственного интеллекта (таких как Deepl или Google Translate), затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch. Использование инструментов автоматического перевода дает нам время для написания большего количества оригинальных аналитических статей. Подробнее по ссылке в этом материале.
