Швейцарцы видят в ИИ пользу, но хотят больше контроля

Жители Швейцарии видят в ИИ источник новых возможностей, но одновременно они требуют в сфере цифровых технологий более строгого контроля. Keystone-SDA

Швейцарцы по-прежнему считают, что развитая цифровая инфраструктура является одной из самых сильных сторон их общества, однако они всё чаще сомневаются в том, что плоды цифровой революции идут в целом на пользу всей стране.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo Доступно на 1 другом языке RU Оригинал Deutsch de Bevölkerung gespalten in Haltung gegenüber Künstlicher Intelligenz Читать далее Bevölkerung gespalten in Haltung gegenüber Künstlicher Intelligenz

Жители Швейцарии видят в искусственном интеллекте (ИИ) источник новых возможностей, но одновременно требуют более строгого контроля над цифровыми технологиями и дополнительных мер с целью укрепления цифрового суверенитета страны. Доверие к швейцарским IT-решениям остаётся высоким, но скепсис усиливается там, где речь идёт о социальных последствиях цифровой трансформации.

Об этом говорится в очередном исследовании «Цифровой барометр» (DigitalbarometerВнешняя ссылка), который основан на итогах опроса 1 278 человек. Это исследование провёл фонд Stiftung Risiko-Dialog при поддержке страховой компании «Мобилиар» (Mobiliar) в партнёрстве с общественной организацией Digitalswitzerland. Более половины жителей страны, 58%, считают цифровую инфраструктуру одной из ключевых сильных сторон Швейцарии.

Положительно оценивается и научно-исследовательская база страны: её сильной стороной общества назвали 49% участников опроса. Инновационный потенциал экономики Швейцарии положительно воспринимают 45% респондентов. Заметно улучшились и оценки качества государственного управления в цифровой сфере.

Если в 2025 году цифровые госуслуги чаще воспринимались как слабое место страны, то в «Цифровом барометре» за 2026 год этот показатель выглядит уже заметно лучше: цифровое госуправление положительно оценивают 41% респондентов. Но вместе с этими позитивными оценками исследование фиксирует и перелом в общественных настроениях.

Цифровой дискомфорт

С 2020 по 2025 год влияние цифровой революции на общество в Швейцарии в основном воспринималось положительно. Теперь эта оценка впервые изменилась: 41% опрошенных считают, что цифровая трансформация оказывает на общество скорее или явно негативное влияние, тогда как положительно её оценивают только 34%. Растёт и ощущение личного цифрового дискомфорта.

Около четверти жителей страны считают, что в целом уже не успевают за темпом цифровых изменений. При этом почти каждый второй респондент ожидает, что в ближайшие пять лет возможности искусственного интеллекта перевесят связанные с ним риски.

Там, где ИИ уже применяется на практике, например в промышленности и производстве, его потенциал оценивается заметно выше. В целом отношение к искусственному интеллекту остаётся противоречивым. Только 27% опрошенных верят, что ИИ создаст новые рабочие места.

Ещё 47% ожидают серьёзных изменений в мире труда и занятости, но не понимают, в каком конкретно направлении пойдёт это развитие. Особенно осторожно жители Швейцарии относятся к применению искусственного интеллекта в сферах, напрямую затрагивающих людей. Речь идёт, в частности, об сферах образования и здравоохранения.

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