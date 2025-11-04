Швейцарцы вкладывают пенсионные накопления в недвижимость

Швейцарцы вкладывают пенсионные накопления в недвижимость. Компания MoneyPark предупреждает: такая стратегия может привести к серьёзным проблемам в старости. Keystone-SDA

Стоимость недвижимости в Швейцарии продолжает расти, тогда как покупательная способность населения остаётся на прежнем уровне. Поэтому всё больше людей, решаясь на покупку собственного жилья, используют для этого свои пенсионные накопления. Однако, как показывает исследование компании MoneyPark, такая стратегия в будущем может обернуться серьёзными финансовыми трудностями.

4 минут

Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo Доступно на 2 других языках English en Half of Swiss homebuyers raid pension pot for funding Читать далее Half of Swiss homebuyers raid pension pot for funding

Italiano it Comprare casa? Uno svizzero su due svuota il secondo pilastro Оригинал Читать далее Comprare casa? Uno svizzero su due svuota il secondo pilastro

Согласно расчётам ипотечной консалтинговой и брокерской компании MoneyPark, проведённым на основе 7 500 сделок с недвижимостью, 48% покупателей квартир и домов в Швейцарии используют свои пенсионные накопления — то есть средства, сформированные за счёт обязательных отчислений работников и работодателей (так называемый «второй сегмент» пенсионной системы). В среднем на покупку жилья направляется почти 70% доступных пенсионных средств.

Подробнее о пенсиях в Швейцарии:

Показать больше

Показать больше Демография О швейцарских пенсиях просто и наглядно Этот контент был опубликован на О том, как устроена швейцарская пенсионная система — просто, доступно и наглядно в нашем материале. Читать далее О швейцарских пенсиях просто и наглядно

Сумма одного такого изъятия из пенсионного фонда составляет примерно 115 000 швейцарских франков, что в будущем может привести к снижению пенсионных выплат примерно на 500 франков в месяц. Этот расчёт основан на средней ставке конверсии — 5,3%, по которой накопления преобразуются в пенсию. Средний возраст таких покупателей — 44 года, то есть до выхода на пенсию остаётся около 20 лет. «Если за это время не удастся восполнить образовавшийся дефицит, существует риск, что в старости придётся продать дом, так как его содержание окажется слишком затратным», — предупреждает генеральный директор MoneyPark Лукас Фогт.

Авторы исследования отмечают: ситуация осложняется тем, что ранее действовавшее правило (к пенсии следует сократить ипотечный долг до не более чем двух третей рыночной стоимости жилья) на практике давно не соблюдается. По данным MoneyPark, с учётом роста цен и снижения арендных ставок, к 65 годам владельцы недвижимости должны стремиться уменьшить долг хотя бы до 50% от стоимости жилья. А это значит — выплатить примерно половину от суммы, за которую дом был изначально куплен.

Читайте также:

Показать больше

Показать больше Швейцарская политика Как трудовая иммиграция влияет на рынок жилья в Швейцарии Этот контент был опубликован на Что ищут экспаты на швейцарском рынке жилья и как они влияют на динамику стоимости аренды жилых объектов. Читать далее Как трудовая иммиграция влияет на рынок жилья в Швейцарии

«Эту разницу необходимо закрыть до выхода на пенсию, — подчёркивают эксперты. — Следует предпринять дополнительные усилия по накоплениям, чтобы использование пенсионных средств на покупку жилья не обернулось в старости нехваткой денег и вынужденной продажей недвижимости, ради которой человек, собственно, и жертвовал своей пенсией». Компания MoneyPark рекомендует активную стратегию: максимально использовать возможности «третьего сегмента» пенсионной системы — личного добровольного накопительного плана. В Швейцарии сумма таких накоплений до примерно 6 500 франков в год автоматически вычитается из налогооблагаемой базы.

Обеспечить устойчивость

Полученную налоговую экономию, считает MoneyPark, стоит инвестировать в доступные финансовые инструменты вне пенсионной системы, например, в акции, облигации или инвестиционные фонды. В качестве ориентира специалисты советуют ежегодно откладывать 2–2,5% от стоимости приобретаемой недвижимости, чтобы обеспечить её долгосрочную финансовую устойчивость. Популярность практики использования пенсионных накоплений для покупки жилья объясняется стремительным ростом цен.

За последние пять лет стоимость недвижимости в Швейцарии увеличилась на 20%, тогда как покупательная способность населения практически не изменилась. Типичный пример: средний дом на одну семью сейчас стоит около 1,35 млн франков. Для его покупки требуется как минимум 270 000 франков собственных средств и годовой доход на уровне 240 000 франков. Между тем медианный (не путать со средним) доход семьи с двумя детьми составляет около 160 000 франков в год — так что покупка жилья остаётся для большинства жителей страны труднодоступной опцией.

Читайте также:

Показать больше

Показать больше Демография Как Цюрих ищет выход из жилищного кризиса Этот контент был опубликован на Ситуация на рынке Цюриха настолько напряжённая, что она уже сама по себе стала предметом общественного обсуждения и горькой иронии. Читать далее Как Цюрих ищет выход из жилищного кризиса

Показать больше

Показать больше Демография Кратко общественные темы от swissinfo.ch Швейцарские особенности, «тараканы в голове» и прочие необычные проявления особенной ментальности. Общество в Швейцарии находится в движении. Оно меняется. Читать далее Кратко общественные темы от swissinfo.ch

Выбор читателей Самое обсуждаемое

В соответствии со стандартами JTI Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch