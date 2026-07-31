Швейцарцы довольны жизнью, но критически оценивают свою страну
Швейцарцы в целом довольны собственной жизнью, однако критически оценивают общее положение дел в своей стране. По их мнению, сильные стороны Швейцарии проявляются прежде всего в самой стране, тогда как на международной арене она выглядит куда слабее, чем могла бы.
Таковы результаты репрезентативного опроса, проведённого исследовательским институтом gfs.bern по заказу журнала защиты интересов потребителей Beobachter. По мнению участников опроса, основу швейцарской общественной модели составляют обеспеченная безопасность, в целом здоровая природа и прямая демократия. Опрос проводился в начале мая 2026 года. В нём приняли участие 1 024 человека в возрасте от 16 лет, проживающие в немецкоязычной, франкоязычной и италоязычной частях страны. Опрос проходил онлайн.
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Главным фактором, обеспечивающим единство страны, 64% респондентов назвали прямую демократию и возможность граждан непосредственно участвовать в принятии важных политических решений. В немецкоязычной Швейцарии этот ответ встречался значительно чаще, чем в других языковых регионах. На втором месте оказались экономическая стабильность и благосостояние — их в качестве важных «скреп» страны назвали 38% опрошенных. Безопасность и правовое государство заняли третье место с результатом 34%. Описывая самих себя, швейцарцы чаще всего говорили, что они близки к природе, практичны, трудолюбивы и открыты новому. При этом 89% респондентов заявили, что они очень или скорее довольны своей жизнью.
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Положением дел в самой Швейцарии удовлетворены несколько меньше людей — 72%. При этом оценка ситуации в стране заметно зависит от партийных симпатий. Наименее довольными положением в Швейцарии оказались сторонники правой Швейцарской народной партии (SVP): 31% из них заявили, что скорее недовольны нынешним положением дел, ещё 7% — что очень недовольны. О своем чувстве живой принадлежности к Швейцарии сообщили 89% участников опроса. По словам авторов исследования, особенно сильно ощущение «я там нахожусь, где и должен находиться», выражено в италоязычной части страны.
Главными преимуществами Швейцарии в сравнении с другими странами респонденты считают её политическую систему и прямую демократию, развитую инфраструктуру и, в частности, пунктуальный общественный транспорт, а также развитую образовательно-научную сферу. К слабым сторонам страны они отнесли ограниченное влияние Швейцарии на события на мировой арене, её недостаточную внешнюю культурную притягательность, а также недостаточно развитый творческий потенциал.
Главной угрозой самобытности Швейцарии 73% участников назвали увеличивающееся социальное неравенство. На втором месте оказалась политическая поляризация, которую упомянули 72% опрошенных. Около двух третей респондентов считают, что Швейцарии придётся приспосабливаться к новым глобальным и внутренним условиям, если только она хочет оставаться успешной и в будущем. При этом лишь 34% опрошенных согласились с тем, что в сравнении с другими странами Швейцарии «свойственен комплекс неполноценности».
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