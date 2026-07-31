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Швейцарцы довольны жизнью, но критически оценивают свою страну

Швейцарцы довольны, но самокритичны
Накануне национального праздника Швейцарии дня 1 августа интересно узнать, что граждане думают о своей стране. Keystone-SDA

Швейцарцы в целом довольны собственной жизнью, однако критически оценивают общее положение дел в своей стране. По их мнению, сильные стороны Швейцарии проявляются прежде всего в самой стране, тогда как на международной арене она выглядит куда слабее, чем могла бы.

Этот контент был опубликован на
3 минут
Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo

Таковы результаты репрезентативного опроса, проведённого исследовательским институтом gfs.bern по заказу журнала защиты интересов потребителей Beobachter. По мнению участников опроса, основу швейцарской общественной модели составляют обеспеченная безопасность, в целом здоровая природа и прямая демократия. Опрос проводился в начале мая 2026 года. В нём приняли участие 1 024 человека в возрасте от 16 лет, проживающие в немецкоязычной, франкоязычной и италоязычной частях страны. Опрос проходил онлайн.

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2 мая 2006 года несколько рыбаков проплывают на своей лодке мимо порта «Каргилл» в Сантареме, штат Пара, Бразилия. На заднем плане судно «Celerina», идущее под швейцарским флагом, загружается более чем 50 000 тоннами сои, предназначенной для Нидерландов.

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Этот контент был опубликован на С июля 2026 года судоходным компаниям стало проще поднимать швейцарский флаг на находящихся в их собственности судах.

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Главным фактором, обеспечивающим единство страны, 64% респондентов назвали прямую демократию и возможность граждан непосредственно участвовать в принятии важных политических решений. В немецкоязычной Швейцарии этот ответ встречался значительно чаще, чем в других языковых регионах. На втором месте оказались экономическая стабильность и благосостояние — их в качестве важных «скреп» страны назвали 38% опрошенных. Безопасность и правовое государство заняли третье место с результатом 34%. Описывая самих себя, швейцарцы чаще всего говорили, что они близки к природе, практичны, трудолюбивы и открыты новому. При этом 89% респондентов заявили, что они очень или скорее довольны своей жизнью.

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Жители Швейцарии являются самыми довольными своей жизнью людьми в Европе, даже несмотря на то, что почти каждый десятый из них испытывает финансовые трудности.

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Швейцарцы — самые удовлетворенные жизнью европейцы

Этот контент был опубликован на Жители Швейцарии являются самыми довольными своей жизнью людьми в Европе, даже несмотря на то, что почти каждый десятый из них испытывает финансовые трудности.

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Положением дел в самой Швейцарии удовлетворены несколько меньше людей — 72%. При этом оценка ситуации в стране заметно зависит от партийных симпатий. Наименее довольными положением в Швейцарии оказались сторонники правой Швейцарской народной партии (SVP): 31% из них заявили, что скорее недовольны нынешним положением дел, ещё 7% — что очень недовольны. О своем чувстве живой принадлежности к Швейцарии сообщили 89% участников опроса. По словам авторов исследования, особенно сильно ощущение «я там нахожусь, где и должен находиться», выражено в италоязычной части страны.

Участница праздничной церемонии на историческом лугу Рютли (Rütli) 1 августа 2021 года: торжества в честь Дня 1 Августа совпали с 50-летием женского избирательного права в Швейцарии.
Как швейцарцы и швейцарки смотрят сами на себя? Описывая самих себя, швейцарцы чаще всего говорили, что они близки к природе, практичны, трудолюбивы и открыты новому. Keystone / Urs Flueeler

Главными преимуществами Швейцарии в сравнении с другими странами респонденты считают её политическую систему и прямую демократию, развитую инфраструктуру и, в частности, пунктуальный общественный транспорт, а также развитую образовательно-научную сферу. К слабым сторонам страны они отнесли ограниченное влияние Швейцарии на события на мировой арене, её недостаточную внешнюю культурную притягательность, а также недостаточно развитый творческий потенциал.

Главной угрозой самобытности Швейцарии 73% участников назвали увеличивающееся социальное неравенство. На втором месте оказалась политическая поляризация, которую упомянули 72% опрошенных. Около двух третей респондентов считают, что Швейцарии придётся приспосабливаться к новым глобальным и внутренним условиям, если только она хочет оставаться успешной и в будущем. При этом лишь 34% опрошенных согласились с тем, что в сравнении с другими странами Швейцарии «свойственен комплекс неполноценности».

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В самом ли деле в Швейцарии тишина и молчание — золото?

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