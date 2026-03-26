Запрет на посещение кафе детьми не был признан дискриминацией
Владельцы частных ресторанов и кафе вправе отказывать детям в посещении своих заведений. По оценке правительства швейцарского кантона Аргау, в данном случае свобода экономической деятельности важнее запрета дискриминации.
Решение владелицы кафе в столице кантона Аарау не допускать в своё заведение посетителей младше 14 лет стало поводом для острой политической дискуссии. На табличке у входа в кафе было написано: «Чтобы сохранить спокойную и уютную атмосферу, просим не приводить с собой младенцев и маленьких детей». Как отмечает правительство кантона в опубликованном ответе на запрос депутатов кантонального парламента от правой Швейцарской народной партии (SVP), в кантональном законе о гостинично-ресторанной деятельности нет нормы, регулирующей право владельцев отказывать посетителям во входе в заведение.
С юридической точки зрения в данной ситуации сталкиваются два конституционных принципа — запрет дискриминации и свобода экономической деятельности. Как подчёркивает правительство кантона, основные права и свободы граждан регулируют прежде всего отношения между государством и гражданами и не имеют прямого действия в отношениях между частными лицами. Поскольку ведение ресторанного бизнеса не относится к государственным задачам, владелица заведения вправе в рамках свободы экономической деятельности самостоятельно решать, кого обслуживать, а кого нет.
Обязанность принимать всех без исключения означала бы, по мнению правительства, несоразмерное вмешательство в предпринимательскую свободу. Поэтому конституционный запрет дискриминации в данном случае, как считает правительство, не был нарушен. Возраст в Швейцарии тоже считается признаком, по которому дискриминация запрещена, однако на практике запрет возрастной дискриминации применяется менее строго, чем, например, запрет дискриминации по признаку расы или пола.
По оценке правительства кантона, ограничение на вход для детей младше 14 лет не является мерой, унижающей человеческое достоинство или стигматизирующей данную группу лиц. Кроме того, в действующем законодательстве нет нормы, прямо запрещающей подобные ограничения. Поэтому правительство кантона не видит оснований для изменения закона о гостинично-ресторанной деятельности.
Оно также считает, что единичные запреты такого рода не ставят под угрозу социальную интеграцию семей и не противоречат Конвенции ООН о правах ребёнка. По оценке правительства, в кантоне по-прежнему достаточно заведений, ориентированных на семьи с детьми. Кроме того, оно исходит из того, что подобные ограничения останутся исключением, поскольку большинству рестораторов экономически невыгодно отказываться от семей как части своей клиентуры.
Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).
