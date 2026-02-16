Глава банка Julius Bär предлагает создать реестр «плохих» банкиров
Генеральный директор частного банка Julius Bär со штаб-квартирой в Цюрихе Штефан Боллингер (Stefan Bollinger) выступил за создание реестра недобросовестных банкиров.
«Преимущества регистрации таких участников финансового рынка для меня очевидны, — заявил Штефан Боллингер в интервью газете NZZ am Sonntag. — Это (решение) не позволит недобросовестным финансистам запросто переходить на новое место работы и продолжать работать, как ни в чём не бывало».
Он отметил, что подобные реестры уже существуют в ряде ведущих мировых финансовых центров, включая США, Великобританию, Гонконг и Сингапур. По словам Штефана Боллингера, в Швейцарии уже действует система проверки благонадёжности руководящего состава банков, которую при необходимости «можно расширить». По мнению Штефана Боллингера, в долгосрочной перспективе такой инструмент принесёт Швейцарии в качестве мирового финансового центра только пользу.
Читайте также:
Показать больше
Швейцарский финансовый сектор меняется под давлением регулятора
В том же интервью Штефан Боллингер не согласился с некоторыми высказываниями председателя совета директоров банка UBS Кольма Келлехера (Colm Kelleher), который ранее говорил, в частности, о наличии в Швейцарии «кризиса национальной идентичности». Глава Julius Bär не видит признаков такого кризиса и убеждён, что для самого банка UBS обладание статусом и репутацией именно швейцарского банка является явным преимуществом.
Говоря о стратегических целях его банка, Штефан Боллингер отметил, что за период до 2028 года Julius Bär рассчитывает обеспечить ежегодный рост притока новых средств на уровне 4–5%, обеспечить коэффициент cost/income (сколько банк тратит на каждый заработанный франк) ниже 67% и рентабельность капитала (сколько прибыли приносит собственный капитал банка) на уровне более 30%.
Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).
Показать больше
Кратко об Экономике от swissinfo.ch
Показать больше
«Сделка века» под угрозой? UBS и власти Швейцарии на грани конфликта
Выбор читателей
Самое обсуждаемое
В соответствии со стандартами JTI
Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch
Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!
Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.