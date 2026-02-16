The Swiss voice in the world since 1935
Новости

Глава банка Julius Bär предлагает создать реестр «плохих» банкиров

Глава Julius Bär хочет создать реестр недобросовестных банкиров
Гендиректор банка Julius Bär Штефан Боллингер выступил за создание в Швейцарии реестра недобросовестных банкиров. Keystone-SDA

Генеральный директор частного банка Julius Bär со штаб-квартирой в Цюрихе Штефан Боллингер (Stefan Bollinger) выступил за создание реестра недобросовестных банкиров.

Этот контент был опубликован на
2 минут
Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo

«Преимущества регистрации таких участников финансового рынка для меня очевидны, — заявил Штефан Боллингер в интервью газете NZZ am Sonntag. — Это (решение) не позволит недобросовестным финансистам запросто переходить на новое место работы и продолжать работать, как ни в чём не бывало».

Он отметил, что подобные реестры уже существуют в ряде ведущих мировых финансовых центров, включая США, Великобританию, Гонконг и Сингапур. По словам Штефана Боллингера, в Швейцарии уже действует система проверки благонадёжности руководящего состава банков, которую при необходимости «можно расширить». По мнению Штефана Боллингера, в долгосрочной перспективе такой инструмент принесёт Швейцарии в качестве мирового финансового центра только пользу.

Читайте также:

В том же интервью Штефан Боллингер не согласился с некоторыми высказываниями председателя совета директоров банка UBS Кольма Келлехера (Colm Kelleher), который ранее говорил, в частности, о наличии в Швейцарии «кризиса национальной идентичности». Глава Julius Bär не видит признаков такого кризиса и убеждён, что для самого банка UBS обладание статусом и репутацией именно швейцарского банка является явным преимуществом.

Говоря о стратегических целях его банка, Штефан Боллингер отметил, что за период до 2028 года Julius Bär рассчитывает обеспечить ежегодный рост притока новых средств на уровне 4–5%, обеспечить коэффициент cost/income (сколько банк тратит на каждый заработанный франк) ниже 67% и рентабельность капитала (сколько прибыли приносит собственный капитал банка) на уровне более 30%.

Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).

