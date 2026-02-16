Глава банка Julius Bär предлагает создать реестр «плохих» банкиров

Гендиректор банка Julius Bär Штефан Боллингер выступил за создание в Швейцарии реестра недобросовестных банкиров.

Генеральный директор частного банка Julius Bär со штаб-квартирой в Цюрихе Штефан Боллингер (Stefan Bollinger) выступил за создание реестра недобросовестных банкиров.

Доступно на 2 других языках

Доступно на 2 других языках

«Преимущества регистрации таких участников финансового рынка для меня очевидны, — заявил Штефан Боллингер в интервью газете NZZ am Sonntag. — Это (решение) не позволит недобросовестным финансистам запросто переходить на новое место работы и продолжать работать, как ни в чём не бывало».

Он отметил, что подобные реестры уже существуют в ряде ведущих мировых финансовых центров, включая США, Великобританию, Гонконг и Сингапур. По словам Штефана Боллингера, в Швейцарии уже действует система проверки благонадёжности руководящего состава банков, которую при необходимости «можно расширить». По мнению Штефана Боллингера, в долгосрочной перспективе такой инструмент принесёт Швейцарии в качестве мирового финансового центра только пользу.

Читайте также:

Показать больше

Этот контент был опубликован на Финансовая отрасль Швейцарии проходит через период перестройки: регулятор усиливает контроль над одной из ключевых сфер экономики страны.

В том же интервью Штефан Боллингер не согласился с некоторыми высказываниями председателя совета директоров банка UBS Кольма Келлехера (Colm Kelleher), который ранее говорил, в частности, о наличии в Швейцарии «кризиса национальной идентичности». Глава Julius Bär не видит признаков такого кризиса и убеждён, что для самого банка UBS обладание статусом и репутацией именно швейцарского банка является явным преимуществом.

Говоря о стратегических целях его банка, Штефан Боллингер отметил, что за период до 2028 года Julius Bär рассчитывает обеспечить ежегодный рост притока новых средств на уровне 4–5%, обеспечить коэффициент cost/income (сколько банк тратит на каждый заработанный франк) ниже 67% и рентабельность капитала (сколько прибыли приносит собственный капитал банка) на уровне более 30%.

Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).

Показать больше

Читать далее Кратко об Экономике от swissinfo.ch

Мы рассматриваем заметные и важные события в швейцарской экономике в международной перспективе: незаменимый информационный бюллетень для бизнес-лидеров.

Показать больше

Показать больше

«Сделка века» под угрозой? UBS и власти Швейцарии на грани конфликта

Этот контент был опубликован на Министр финансов Швейцарии Карин Келлер-Зуттер и высшее руководство UBS, по сути, не поддерживают никакого прямого диалога.

Читать далее «Сделка века» под угрозой? UBS и власти Швейцарии на грани конфликта