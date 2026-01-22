В Давосе Владимир Зеленский попросил Швейцарию о помощи
В Давосе (Davos), во время Всемирного экономического форума (World Economic Forum, WEF), федеральный президент Швейцарии Ги Пармелен (Guy Parmelin) в четверг, 22 января, впервые провёл встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.
По словам Пармелена, в ходе беседы Зеленский передал ему список с предложениями о возможных формах поддержки, которую Швейцария могла бы оказать Украине. В частности, в документе упоминались швейцарские компании, способные помочь в преодолении энергетического кризиса, с которым сталкивается Украина.
Показать больше
Зеленский в Давосе: «Москва готова к компромиссу»?
Как отметил Ги Пармелен, температура в украинских квартирах на данный момент колеблется от минус двух до плюс девяти градусов Цельсия. Встреча, по его словам, длилась около двадцати минут и прошла в помещениях Конгресс-центра в Давосе. Владимира Зеленского сопровождало большое количество сотрудников службы безопасности.
Показать больше
Наша рассылка по теме Внешняя политика
Показать больше
Президент Швейцарии: «Если границы закроются, то есть мы будем раз в два дня»
Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).
Выбор читателей
Самое обсуждаемое
В соответствии со стандартами JTI
Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch
Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!
Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.