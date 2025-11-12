Stadler Rail оспорит решение SBB заключить контракт с Siemens?

Швейцарская компания Stadler Rail может оспорить решение SBB, выбравшей немецкий концерн Siemens в качестве поставщика 116 поездов на сумму 2,1 млрд франков. Keystone-SDA

Швейцарская вагоностроительная компания Stadler Rail намерена подать жалобу на решение государственного концерна «Железные дороги Швейцарии» (Schweizerische Bundesbahnen, SBB/CFF), выбравшего немецкий концерн Siemens Mobility поставщиком новых двухэтажных поездов на сумму более 2 млрд франков.

3 минут

Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo Доступно на 2 других языках English en Stadler Rail plans to appeal Siemens’ big Swiss rail contract Читать далее Stadler Rail plans to appeal Siemens’ big Swiss rail contract

Deutsch de Stadler Rail prüft Rekurs gegen SBB-Auftrag an Siemens Оригинал Читать далее Stadler Rail prüft Rekurs gegen SBB-Auftrag an Siemens

Как сообщил председатель совета директоров Stadler Rail Петер Шпулер (Peter Spuhler) в интервью немецкоязычной газете SonntagsZeitung, компания считает это решение по меньшей мере спорным. По его словам, Stadler Rail намерена провести подробный анализ методики оценки тендерных предложений — так называемой «оценочной матрицы», на основе которой SBB взвешивала ценовые и качественные критерии при выборе поставщика.

В течение 20 дней компания готова будет подать жалобу в федеральный Административный суд (расположен в кантоне Санкт-Галлен), особенно в случае, если подтвердятся подозрения в неправомерно заниженной оценке стоимости контракта. По утверждению Петера Шпулера, разница в цене между предложениями Stadler и Siemens составила лишь 0,6 %, а ключевое значение имели так называемые «мягкие критерии».

Читайте также:

Показать больше

Показать больше Швейцарский инвестор в Беларуси не вмешивается в политику Этот контент был опубликован на Швейцарский производитель железнодорожного подвижного состава Stadler Rail оказался в Беларуси в центре политического шторма. Читать далее Швейцарский инвестор в Беларуси не вмешивается в политику

Именно по этим показателям, в частности, по критериям «устойчивого развития» и технического обслуживания, компания Stadler, как утверждает Петер Шпулер, получила заметно более низкие оценки. «Для меня это непонятно: создаётся впечатление, что при минимальной разнице в цене решение было обосновано какими-то совершенно субъективными критериями», — заявил он.

«Это решение стало шоком, и для всех 6 000 сотрудников Stadler, и для наших почти двухсот поставщиков по всей Швейцарии. Мы все надеялись, что такой крупный заказ останется у нас в стране», — добавил Шпулер. В пятницу, 7 ноября 2025 года, компания SBB объявила, что победителем тендера стала компания Siemens Mobility, которой поручено производство 116 новых двухэтажных поездов для сети городских электричек Zürcher S-Bahn и для регионального сообщения в западной франкофонной части Швейцарии.

Общая стоимость контракта составляет 2,1 миллиарда швейцарских франков. По словам генерального директора SBB Венсана Дюкро (Vincent Ducrot), при выборе поставщика учитывались стоимость необходимых инвестиций, эксплуатационные расходы, затраты на последующее техническое обслуживание подвижного состава и степень «экологической устойчивости» проекта.

Показать больше

Показать больше Кратко об Экономике от swissinfo.ch Мы рассматриваем заметные и важные события в швейцарской экономике в международной перспективе: незаменимый информационный бюллетень для бизнес-лидеров. Читать далее Кратко об Экономике от swissinfo.ch

Показать больше

Показать больше Швейцарская компания Stadler Rail поставит вагоны Казахстану Этот контент был опубликован на Швейцарская вагоностроительная компания Stadler Rail выиграла контракт на поставку 537 вагонов Казахстану. Читать далее Швейцарская компания Stadler Rail поставит вагоны Казахстану

Показать больше

Показать больше Проблемы Stadler Rail в России Этот контент был опубликован на Падение курса рубля осложняет российский бизнес швейцарского производителя железнодорожной техники Stadler Rail. Читать далее Проблемы Stadler Rail в России

Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, адаптирована для целевой аудитории и прошла редакционную обработку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).

Выбор читателей Самое обсуждаемое

В соответствии со стандартами JTI Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch