Stadler Rail оспорит решение SBB заключить контракт с Siemens?
Швейцарская вагоностроительная компания Stadler Rail намерена подать жалобу на решение государственного концерна «Железные дороги Швейцарии» (Schweizerische Bundesbahnen, SBB/CFF), выбравшего немецкий концерн Siemens Mobility поставщиком новых двухэтажных поездов на сумму более 2 млрд франков.
Как сообщил председатель совета директоров Stadler Rail Петер Шпулер (Peter Spuhler) в интервью немецкоязычной газете SonntagsZeitung, компания считает это решение по меньшей мере спорным. По его словам, Stadler Rail намерена провести подробный анализ методики оценки тендерных предложений — так называемой «оценочной матрицы», на основе которой SBB взвешивала ценовые и качественные критерии при выборе поставщика.
В течение 20 дней компания готова будет подать жалобу в федеральный Административный суд (расположен в кантоне Санкт-Галлен), особенно в случае, если подтвердятся подозрения в неправомерно заниженной оценке стоимости контракта. По утверждению Петера Шпулера, разница в цене между предложениями Stadler и Siemens составила лишь 0,6 %, а ключевое значение имели так называемые «мягкие критерии».
Именно по этим показателям, в частности, по критериям «устойчивого развития» и технического обслуживания, компания Stadler, как утверждает Петер Шпулер, получила заметно более низкие оценки. «Для меня это непонятно: создаётся впечатление, что при минимальной разнице в цене решение было обосновано какими-то совершенно субъективными критериями», — заявил он.
«Это решение стало шоком, и для всех 6 000 сотрудников Stadler, и для наших почти двухсот поставщиков по всей Швейцарии. Мы все надеялись, что такой крупный заказ останется у нас в стране», — добавил Шпулер. В пятницу, 7 ноября 2025 года, компания SBB объявила, что победителем тендера стала компания Siemens Mobility, которой поручено производство 116 новых двухэтажных поездов для сети городских электричек Zürcher S-Bahn и для регионального сообщения в западной франкофонной части Швейцарии.
Общая стоимость контракта составляет 2,1 миллиарда швейцарских франков. По словам генерального директора SBB Венсана Дюкро (Vincent Ducrot), при выборе поставщика учитывались стоимость необходимых инвестиций, эксплуатационные расходы, затраты на последующее техническое обслуживание подвижного состава и степень «экологической устойчивости» проекта.
Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, адаптирована для целевой аудитории и прошла редакционную обработку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).
