Swisscom переместит рабочие места в Роттердам и Ригу

Государственная компания Swisscom намерена перевести часть функций в области IT из Швейцарии в Роттердам и Ригу. Keystone-SDA

Компания Swisscom намерена перевести часть функций в области разработки и сопровождения информационных систем из Швейцарии в Роттердам и Ригу. Эту информацию телекоммуникационный оператор подтвердил в ответ на запрос агентства AWP.

1 минута

Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo Доступно на 2 других языках English en Swisscom to relocate jobs to Holland and Latvia Читать далее Swisscom to relocate jobs to Holland and Latvia

Deutsch de Swisscom will Jobs nach Holland und Lettland verlagern Оригинал Читать далее Swisscom will Jobs nach Holland und Lettland verlagern

По данным издательского холдинга CH Media, в будущем в Нидерландах и Латвии будут работать от 1 000 до 1 400 сотрудников компании. Сейчас их насчитывается от 600 до 800. В компании Swisscom эти цифры не комментируют, отмечая, что конкретных планов пока нет.

Представитель госкомпании подчеркнул, что реализация проекта «по возможности» будет происходить за счёт естественной текучести кадров — выходов на пенсию и добровольных увольнений.

При этом Swisscom подчёркивает: Швейцария остаётся и останется её основной локацией. Доля сотрудников в IT-центрах в Нидерландах и Латвии составляет «и сейчас, и в среднесрочной перспективе» лишь малую долю от общей численности персонала Swisscom Schweiz.

Показать больше

Показать больше Швейцарские компании обгоняют европейцев по темпам роста Этот контент был опубликован на В 2024 году крупнейшие швейцарские компании показали очень хорошие оперативные результаты по объёму продаж и прибыли. Читать далее Швейцарские компании обгоняют европейцев по темпам роста

В целом в 2025 году компания рассчитывает сохранить число рабочих мест в Швейцарии практически на прежнем уровне. В Swisscom при этом объяснили перенос рабочих мест необходимостью «постоянной оптимизации затрат». Кроме того, отмечается, что в Нидерландах и Латвии проще привлечь квалифицированных специалистов.

Показать больше

Mehr Кратко об Экономике от swissinfo.ch Мы рассматриваем заметные и важные события в швейцарской экономике в международной перспективе: незаменимый информационный бюллетень для бизнес-лидеров. Mehr Кратко об Экономике от swissinfo.ch

Показать больше

Показать больше Ежемесячно Swisscom фиксирует более 200 миллионов кибератак Этот контент был опубликован на Как сообщил генеральный директор Swisscom Кристоф Эшлиманн, это соответствует примерно 77 кибератакам в секунду. Читать далее Ежемесячно Swisscom фиксирует более 200 миллионов кибератак