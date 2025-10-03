Swisscom переместит рабочие места в Роттердам и Ригу
Компания Swisscom намерена перевести часть функций в области разработки и сопровождения информационных систем из Швейцарии в Роттердам и Ригу. Эту информацию телекоммуникационный оператор подтвердил в ответ на запрос агентства AWP.
По данным издательского холдинга CH Media, в будущем в Нидерландах и Латвии будут работать от 1 000 до 1 400 сотрудников компании. Сейчас их насчитывается от 600 до 800. В компании Swisscom эти цифры не комментируют, отмечая, что конкретных планов пока нет.
Представитель госкомпании подчеркнул, что реализация проекта «по возможности» будет происходить за счёт естественной текучести кадров — выходов на пенсию и добровольных увольнений.
При этом Swisscom подчёркивает: Швейцария остаётся и останется её основной локацией. Доля сотрудников в IT-центрах в Нидерландах и Латвии составляет «и сейчас, и в среднесрочной перспективе» лишь малую долю от общей численности персонала Swisscom Schweiz.
Показать больше
Швейцарские компании обгоняют европейцев по темпам роста
В целом в 2025 году компания рассчитывает сохранить число рабочих мест в Швейцарии практически на прежнем уровне. В Swisscom при этом объяснили перенос рабочих мест необходимостью «постоянной оптимизации затрат». Кроме того, отмечается, что в Нидерландах и Латвии проще привлечь квалифицированных специалистов.
Mehr
Кратко об Экономике от swissinfo.ch
Показать больше
Ежемесячно Swisscom фиксирует более 200 миллионов кибератак
Новости
В соответствии со стандартами JTI
Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch
Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!
Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.