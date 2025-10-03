The Swiss voice in the world since 1935
Международная Женева
Швейцарская дипломатия
Главные истории
Смотреть все рассказы по этой теме
Информационный бюллетень
Просмотреть все рассылки
Демократия
Главные истории
Смотреть все рассказы по этой теме
Швейцарская демократия
Информационный бюллетень
Просмотреть все рассылки
Доступ к лекарствам
Инновации в здравоохранении
Агробизнес
Главные истории
Смотреть все рассказы по этой теме
Новостная рассылка
Посмотреть все рассылки
Новости

Swisscom переместит рабочие места в Роттердам и Ригу

Государственная компания Swisscom намерена перевести часть функций в области IT из Швейцарии в Роттердам и Ригу.
Государственная компания Swisscom намерена перевести часть функций в области IT из Швейцарии в Роттердам и Ригу. Keystone-SDA

Компания Swisscom намерена перевести часть функций в области разработки и сопровождения информационных систем из Швейцарии в Роттердам и Ригу. Эту информацию телекоммуникационный оператор подтвердил в ответ на запрос агентства AWP.

Этот контент был опубликован на
1 минута
Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo

По данным издательского холдинга CH Media, в будущем в Нидерландах и Латвии будут работать от 1 000 до 1 400 сотрудников компании. Сейчас их насчитывается от 600 до 800. В компании Swisscom эти цифры не комментируют, отмечая, что конкретных планов пока нет.

Представитель госкомпании подчеркнул, что реализация проекта «по возможности» будет происходить за счёт естественной текучести кадров — выходов на пенсию и добровольных увольнений.

При этом Swisscom подчёркивает: Швейцария остаётся и останется её основной локацией. Доля сотрудников в IT-центрах в Нидерландах и Латвии составляет «и сейчас, и в среднесрочной перспективе» лишь малую долю от общей численности персонала Swisscom Schweiz.

Показать больше
В 2024 году крупнейшие швейцарские компании показали очень хорошие оперативные результаты по объёму продаж и прибыли.

Показать больше

Швейцарские компании обгоняют европейцев по темпам роста

Этот контент был опубликован на В 2024 году крупнейшие швейцарские компании показали очень хорошие оперативные результаты по объёму продаж и прибыли.

Читать далее Швейцарские компании обгоняют европейцев по темпам роста

В целом в 2025 году компания рассчитывает сохранить число рабочих мест в Швейцарии практически на прежнем уровне. В Swisscom при этом объяснили перенос рабочих мест необходимостью «постоянной оптимизации затрат». Кроме того, отмечается, что в Нидерландах и Латвии проще привлечь квалифицированных специалистов.

Показать больше
Кратко об Экономике от swissinfo.ch

Mehr

Кратко об Экономике от swissinfo.ch

Мы рассматриваем заметные и важные события в швейцарской экономике в международной перспективе: незаменимый информационный бюллетень для бизнес-лидеров.

Mehr Кратко об Экономике от swissinfo.ch
Показать больше
Как сообщил генеральный директор Swisscom Кристоф Эшлиманн, это соответствует примерно 77 кибератакам в секунду.

Показать больше

Ежемесячно Swisscom фиксирует более 200 миллионов кибератак

Этот контент был опубликован на Как сообщил генеральный директор Swisscom Кристоф Эшлиманн, это соответствует примерно 77 кибератакам в секунду.

Читать далее Ежемесячно Swisscom фиксирует более 200 миллионов кибератак

Выбор читателей

Самое обсуждаемое

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Беньямин фон Виль

Осталось ли в вашей стране место для демократии и свобод?

Разговор о демократии и гражданских свободах в том или ином регионе всегда бывает болезненным и противоречивым. Высказывайте свое мнение, нам интересен ваш опыт.

Присоединяйтесь к дискуссии
10 Отметки «мне нравится»
44 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Яннис Маврис

Как новые таможенные пошлины США отразились, или могут отразиться, на вашей жизни?

Как вы считаете, может ли политика США в области таможенных пошлин повлиять на вашу жизнь?

Присоединяйтесь к дискуссии
26 Отметки «мне нравится»
24 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Яннис Маврис

Каким вы видете будущее вашего континента?

Расскажите нам: где вы живёте? В какую сторону, по вашему мнению, движется развитие вашего региона и континента?

Присоединяйтесь к дискуссии
36 Отметки «мне нравится»
27 Комментарии
Просмотреть обсуждение
Больше дебатов

Новости

В соответствии со стандартами JTI

Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch

Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!

Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR