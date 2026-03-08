Акты вандализма на демонстрациях по случаю 8 марта

Накануне Международного женского дня в Цюрихе несогласованная демонстрация акция сопровождалась порчей имущества, что привело к вмешательству полиции. Keystone-SDA

Накануне Международного женского дня в Цюрихе несогласованная демонстрация акция сопровождалась, как сообщает телеканал SRF Внешняя ссылка , порчей имущества, что привело к вмешательству полиции с применением слезоточивого газа и резиновых пуль.

Несколько женщин с закрытыми лицами забрались на павильон трамвайной остановки, другие натянули верёвки поперёк трамвайных рельсов с целью заблокировать движение общественного транспорта. По разным оценкам, в демонстрации в Цюрихе приняли участие около 1000 женщин. Участницы несогласованной акции собрались на Парадеплац, и движение там вскоре остановилось. Акция проходила, по словам самих участниц, «феминистски и воинственно».

По пути от площади Парадеплац до площади Гельвецияплац были зафиксированы многочисленные повреждения разного рода объектов городской застройки. Почти сразу после начала шествия на витринах магазинов появились граффити. На нескольких трамвайных остановках участницы с закрытыми лицами разлили по земле красную краску. Городская полиция стянула значительные силы, однако активных действий по разгону бесчинствующих демонстранток поначалу не предпринимала.

Мужчин в колонне почти не было. В заранее распространённой листовке их призывали «в знак солидарности держаться подальше» от демонстрации. Массовая акция к Международному женскому дню прошла и в Лозанне. В кантоне Во коллектив «Феминистическая забастовка кантона Во» (Grève féministe Vaud) призывал выступить «против империалистических войн». Под лозунгом «Против политики экономии, которая разрушает нашу жизнь и финансирует империалистические войны» демонстрантки сначала собрались у Кафедрального собора.

Они требовали «увеличить финансирование сферы здравоохранения, общественных услуг и профилактики сексуального насилия, создать больше мест в яслях и положить конец политике бюджетной экономии». Шествие завершилось около 17:00 на площади Монбенон (Esplanade de Montbenon) перед Дворцом правосудия (Palais de Justice), где часто проходят митинги и публичные мероприятия. По подсчётам агентства Keystone-SDA, в акции приняли участие более 3 000 человек. По данным полиции Лозанны участников было около 1200.

