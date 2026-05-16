«Adoré actuar en español», dice Marion Cotillard, en Cannes con ‘Karma’ junto a Sbaraglia

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Cannes (Francia), 16 may (EFE).- «Adoré actuar en español», aseguró este sábado en Cannes la oscarizada actriz francesa Marion Cotillard sobre su papel en ‘Karma’ (Guillaume Canet), un ‘thriller’ que protagoniza junto al argentino Leonardo Sbaraglia y que transcurre entre Cataluña y Francia.

«No hablo español, pero sueño desde siempre hablarlo. Hablo un poquito. Es muy agradable actuar en una lengua extranjera. No complica las cosas, de hecho puede facilitarte la entrada en un personaje, incluso», aseveró la intérprete francesa en una rueda de prensa, tras haber presentado anoche el filme en la alfombra roja del Festival de Cannes, fuera de competición.

Cotillard (París, 1975) matizó que es un esfuerzo que implica «trabajo» para lograr la «credibilidad necesaria», pero en este título dirigido por el que hasta hace poco era su marido la «facilidad» era que tenía que interpretar a una francesa que habla castellano.

«Adoré actuar en español, hay una especie de distancia que, paradójicamente, acerca la autenticidad del personaje», detalló.

No es la única que en ‘Karma’ tuvo que enfrentarse al reto del idioma, ya que Sbaraglia tuvo que usar el idioma de Molière en esta cinta que aborda la misteriosa desaparición de un niño y el pasado oculto de una mujer que creció en una secta.

«Me sentí muy cómodo trabajando en mi idioma y cómodo trabajando también con el francés», detalló el intérprete de 55 años, quien además en castellano podía usar su acento natural argentino, ya que su personaje es un hombre procedente de ese país latinoamericano e instalado en España.

«Espero seguir aprendiéndolo mucho para poder hacer toda una película en francés, sería extraordinario», deseó Sbaraglia.

Respecto a la oportunidad de rodar junto a la ganadora de un Óscar en 2008 por su recreación de Édith Piaf en ‘La Môme’ (‘La vida en rosa’), el actor explicó que se encontraron directamente en escena, frente a la cámara, y que lo que hizo fue dejarse llevar «por su verdad, por su intensidad, por su genialidad».

«Yo solamente tuve que seguirla», afirmó este intérprete, que también tiene un papel protagonista en ‘Amarga Navidad’, la cinta de Pedro Almodóvar que compite por la Palma de Oro y que se presentará en el festival el próximo martes.

En Karma, Cotillard y Sbaraglia interpretan a Jeanne y Daniel, una pareja que vive en un pueblo de Cataluña y que se quiere, aunque ella tiene problemas con el alcohol y ataques de pánico. También vive en esa localidad un ahijado de Jeanne, que un día desaparece mientras ambos pasaban el rato junto a un río a pesar de las crecientes reticencias de sus madre (Marta Etura).

La investigación policial de la desaparición, liderada por un agente al que interpreta el español Luis Zahera, apunta inmediatamente contra Jeanne, que decide fugarse a Francia para pedir que la acepten en la comunidad en la que creció.

Pero ese lugar es en realidad una secta liderada por Marc, un oscuro y represivo personaje al que interpreta Denis Ménochet.

Estrenada anoche con alfombra roja en el Gran Teatro Lumière, se trata del noveno largometraje de Guillaume Canet, quien también es actor.

La cinta suscitaba especial atención en Francia por ser el primer proyecto de Cotillard y Canet -que fueron durante años la pareja más famosa del séptimo arte nacional- tras hacerse público su divorcio.

Tras la proyección, a la que acudieron con su hijo mayor, Marcel, ambos se abrazaron emocionados y, en entrevistas previas, Cotillard se había mostrado agradecida por un papel que su exmarido había escrito especialmente para ella. EFE

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