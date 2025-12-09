«Antonio Seguí sin demagogia»: París redescrubre la obra del artista argentino

París, 9 nov (EFE).- La galería de arte latinoamericano en París ‘Artivistas’ inauguró este martes una exposición dedicada a la obra del pintor e ilustrador argentino Antonio Seguí (1934-2022), que exhibe, entre otras ilustraciones, las de su colección «Sin demagogia», centradas en la realidad política de los años 60 y 70.

La exposición, titulada «Antonio Seguí sin demagogia», rescata la crítica que el argentino hizo hace más de 50 años de líderes mundiales de la época como el estadounidense Richard Nixon o el chino Mao Tse Tung en un momento de inestabilidad creciente para ofrecer una mirada novedosa del presente.

Entre las paredes de la exposición, repletas de simbología política, abundan los colores fluorescentes del ‘collage’ litográfico, la incorporación del texto, y los trazos convulsos de una crítica antifascista.

Uno de los escritos informativos que acompañan a las obras de la sala completa la muestra detallando que, «con Antonio Seguí, la política aparece raramente como un eslogan. Circula en segundo plano, en una ironía discreta; en la observación entretenida, aunque lúcida, de la sociedad».

En declaraciones a EFE, la comisaria de la exposición, Clelia Taricco, consideró que Seguí «siempre fue un gran observador de la vida», en general, «y de la vida política», en particular, lo cual le permitió afinar sus críticas a través del arte gráfico, a menudo con una capa de ironía y sarcasmo que le distanciaban de la denuncia frontal.

«Era su manera de hablar. Decía que el arte gráfico permitía decir cosas que la pintura no tanto; que era un medio de expresión muy poderoso», agregó.

La trayectoria de Seguí, que le llevó a París en su juventud, estuvo fuertemente marcada por los cambios políticos tanto en el panorama internacional como en su Argentina natal, de la que se vio particularmente alejado durante la dictadura de Jorge Rafael Videla (1976-1983).

Este bagaje definió su obra y su vida, marcada por los altibajos a uno y otro lado del Atlántico.

«Él tenía una frase, que era la de que trabajaba en París y vivía en Córdoba, Argentina. Tenía un pie en cada lado, pero Francia para él fue realmente su lugar», subrayó la comisaria.

«Antonio Seguí sin demagogia» estará abierta hasta el 1 de febrero de 2026 en el centro ‘Artivistas’, consagrado al arte defensor de «la ecología, el feminismo, la democracia, los derechos sociales y la lucha contra todas las formas de discriminación».EFE

