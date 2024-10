«Armas fantasma» y derechos de transgéneros en agenda de Corte Suprema de EEUU

afp_tickers

5 minutos

La Corte Suprema de Estados Unidos regresó el lunes de su receso estival con la regulación de las armas de fuego fabricadas a partir de kits y la atención médica a los jóvenes transgénero en el orden del día.

Se trata de discusiones que, según expertos, corren el riesgo de colapsar en caso de que las elecciones presidenciales del 5 de noviembre sean disputadas.

El Tribunal, de mayoría conservadora, sigue rodeado de sospechas de parcialidad, e incluso de corrupción, debido a las dádivas concedidas por multimillonarios a los dos jueces más a la derecha.

«La verdadera cuestión de la nueva sesión es sobre el propio Tribunal», escribieron el lunes la ex juez federal Nancy Gertner y el profesor de Derecho Steve Vladeck en un artículo de opinión para The New York Times.

Sólo el 43% de los estadounidenses aprueba la actuación del Tribunal, según una encuesta de Gallup publicada en julio, un nivel cercano a su mínimo histórico del 40%.

– Statu quo sobre el aborto –

David Cole, director jurídico de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), que suele llevar casos ante el máximo tribunal, dijo que espera «un mandato mucho más tranquilo que el que hemos tenido en los últimos dos años».

«Pero ya sabes, eso podría cambiar si las elecciones presidenciales son reñidas y disputadas», añadió Cole en una referencia a posibles demandas derivadas de la contienda por la Casa Blanca entre el republicano Donald Trump y la demócrata Kamala Harris.

En una decisión histórica el pasado mandato en un caso presentado por Trump, que está acusado de conspirar para anular los resultados de las elecciones de 2020, el tribunal de mayoría conservadora dictaminó por 6-3 que un expresidente tiene amplia inmunidad frente a procesos penales.

Los magistrados también desestimaron un fallo de un tribunal de Colorado que habría excluido a Trump de las votaciones de noviembre por su papel en el asalto al Capitolio estadounidense por parte de sus partidarios el 6 de enero de 2021.

Por otra parte, en las explosivas cuestiones del derecho al aborto y el derecho a portar armas, el Tribunal dictó este año sentencias más consensuadas que sus reveses de 2022.

En junio, defendió el acceso a la píldora abortiva y volvió a autorizar la interrupción voluntaria del embarazo en el estado de Idaho en caso de urgencia médica.

El lunes, sin embargo, la Corte rechazó un recurso contra una ley similar, muy restrictiva, sobre el aborto en el estado sureño de Texas, que por tanto sigue en vigor.

En materia de armas, uno de los primeros casos que verán los jueces, el martes, se refiere a las llamadas «armas fantasma»: armas de fuego que se venden por Internet o en tiendas como kits de «compra, construye y dispara» que pueden armarse fácilmente en casa.

La corte estudiará la impugnación por parte de fabricantes y propietarios de armas de una norma de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) que exige que las armas fantasma, al igual que las demás armas de fuego, lleven un número de serie y que sus compradores se sometan a un control de antecedentes.

Según cifras de la ATF, en 2021 se recuperaron unas 20.000 armas fantasma en escenarios de crímenes en Estados Unidos, un incremento por diez de las registradas en 2016.

– LGBT, pornografía, armas –

Asimismo, la Corte ha aceptado decidir si puede seguir adelante una demanda de 10.000 millones de dólares presentada por México, que acusa a los fabricantes de armas estadounidenses de alimentar el narcotráfico y la violencia.

Smith & Wesson y el distribuidor de armas Interstate Arms pretenden que se desestime la demanda del Gobierno mexicano, que lleva desde 2021 dando vueltas por los tribunales estadounidenses.

Otro caso de gran repercusión, descrito por Chase Strangio, abogado de la ACLU, como uno de los «casos LGBT más significativos» que jamás hayan llegado a la Corte Suprema, tiene que ver con la cuestión profundamente divisiva de la atención de afirmación de género para jóvenes transgénero.

El Departamento de Justicia está impugnando una prohibición de Tennessee sobre tratamientos para menores transgénero, como bloqueadores de pubertad o terapia hormonal. Tennessee es uno de las dos docenas de estados dirigidos por republicanos que aplican este tipo de restricciones.

En abril, el tribunal permitió que entrara en vigor una prohibición similar, en Idaho, mientras prosiguen los recursos judiciales. Según la ley de Idaho, los profesionales médicos que proporcionen tratamientos a menores pueden enfrentarse a penas de hasta 10 años de cárcel.

En la agenda de la Corte Suprema figura también la impugnación de una ley de Texas que obliga a los sitios web pornográficos a verificar la edad de los visitantes para limitar el acceso de los menores a contenidos sexuales en línea.

cl/bbk/atm/dga/db/mar