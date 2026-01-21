«Bolivia en el mundo», eje de la nueva política turística del país en Fitur 2026

2 minutos

Madrid, 21 ene (EFE).- La ministra de Turismo Sostenible, Culturas, Folklore y Gastronomía de Bolivia, Cinthia Yáñez, presentó este miércoles en la primera jornada de la Feria Internacional de Turismo (Fitur) la apuesta del nuevo Gobierno del país para que el turismo sea «una política transversal» y situar «Bolivia en el mundo».

En una rueda de prensa, la ministra contó que el modelo de los últimos veinte años en Bolivia durante gobiernos del partido Movimiento al Socialismo (MAS) fue un «modelo estatista con la intención no declarada de debilitar el sector privado».

Ahora, la nueva política de su ministerio, al que llegó en noviembre pasado, buscará ubicar «Bolivia en el mundo» como eje central.

«Ya no queremos estar aislados, queremos estar en el mundo», dijo.

Yáñez refirió que el desafío que enfrenta el Gobierno es impulsar la proyección internacional de Bolivia hacia el mundo y recuperar la promoción turística.

Para ello se están realizando «muchas modificaciones normativas y modificaciones de infraestructura física en aeropuertos», con el fin de mejorar la conectividad tanto área como terrestre.

Sobre las cifras de turismo recibido, Yáñez afirmó que Bolivia ya alcanzó las estadísticas previas a la pandemia y que, en algunas zonas como el Salar de Uyuni, se duplicaron los datos de 2019.

«Aunque no ha sido inmediata (la recuperación), en 2024 y 2025 las cifras ya han sido importantes», concluyó.

La ministra resaltó la importancia del encuentro de ministros de los países de Iberoamérica que tuvo lugar el martes en el marco de Fitur.

Allí se abordaron posibles rutas turísticas como la «ruta jesuítica», que incluye Argentina, Bolivia, Paraguay, y la ruta del sur, con Chile, Perú y Bolivia, para trasladar turistas entre estos tres países y fomentar el turismo entre Machu Picchu y el Salar de Uyuni. EFE

ms/mb/jgb