«Bolsonaro intentó un golpe de Estado» y hay «centenas» de pruebas, dice Lula

2 minutos

Río de Janeiro, 11 sep (EFE).- El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó que el exmandatario Jair Bolsonaro intentó un golpe de Estado en el país y dijo que existen «centenas» de pruebas que lo confirman, en una entrevista televisiva del Jornal da Band, que será transmitida en la noche de este jueves.

La entrevista saldrá al aire luego de que los magistrados de la Sala Primera de la Corte Suprema hayan formado mayoría para condenar al expresidente Jair Bolsonaro por tramar un golpe de Estado, tras perder las elecciones de 2022 frente al actual mandatario, el progresista Luiz Inácio Lula da Silva.

«Bolsonaro intentó un golpe de Estado en este país. (…) Hay decenas, cientos de pruebas, de acciones, declaraciones, discursos, material escrito, de todo lo que intentó hacer (…). Si el juez (Luiz) Fux no quiere las pruebas, es su problema», dijo Lula, según un extracto de la entrevista adelantado por el Jornal da Band.

En la cita, Lula fue cuestionado sobre el voto del magistrado Luiz Fux, quien en la víspera optó por absolver al líder ultraderechista de los cinco delitos que se le imputan contra el orden democrático y por los que puede recibir unos 40 años de prisión.

Bolsonaro y siete de sus antiguos colaboradores son juzgados por intento de abolición violenta del Estado democrático de derecho, golpe de Estado, pertenencia a organización criminal armada, daño al patrimonio del Gobierno y deterioro de patrimonio protegido.

Lula añadió que el ex jefe de Estado no solamente «orquestó todo», sino que además fue «cobarde» y «se fue».

Según la denuncia de la fiscalía, el «complot» comenzó en 2021 con discursos en desmedro del sistema electoral y culminó con los sucesos ocurridos el 8 de enero de 2023, una semana después de la posesión de Lula, cuando miles de bolsonaristas asaltaron las sedes de la Presidencia, el Congreso y la Corte Suprema, en Brasilia.

El día de los hechos el líder ultra estaba en Estados Unidos, a donde viajó el 30 de diciembre, un día antes de la investidura del tercer mandato de Lula. EFE

