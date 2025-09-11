The Swiss voice in the world since 1935

«Bolsonaro intentó un golpe de Estado» y hay «centenas» de pruebas, dice Lula

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Río de Janeiro, 11 sep (EFE).- El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó que el exmandatario Jair Bolsonaro intentó un golpe de Estado en el país y dijo que existen «centenas» de pruebas que lo confirman, en una entrevista televisiva del Jornal da Band, que será transmitida en la noche de este jueves.

La entrevista saldrá al aire luego de que los magistrados de la Sala Primera de la Corte Suprema hayan formado mayoría para condenar al expresidente Jair Bolsonaro por tramar un golpe de Estado, tras perder las elecciones de 2022 frente al actual mandatario, el progresista Luiz Inácio Lula da Silva.

«Bolsonaro intentó un golpe de Estado en este país. (…) Hay decenas, cientos de pruebas, de acciones, declaraciones, discursos, material escrito, de todo lo que intentó hacer (…). Si el juez (Luiz) Fux no quiere las pruebas, es su problema», dijo Lula, según un extracto de la entrevista adelantado por el Jornal da Band.

En la cita, Lula fue cuestionado sobre el voto del magistrado Luiz Fux, quien en la víspera optó por absolver al líder ultraderechista de los cinco delitos que se le imputan contra el orden democrático y por los que puede recibir unos 40 años de prisión.

Bolsonaro y siete de sus antiguos colaboradores son juzgados por intento de abolición violenta del Estado democrático de derecho, golpe de Estado, pertenencia a organización criminal armada, daño al patrimonio del Gobierno y deterioro de patrimonio protegido.

Lula añadió que el ex jefe de Estado no solamente «orquestó todo», sino que además fue «cobarde» y «se fue».

Según la denuncia de la fiscalía, el «complot» comenzó en 2021 con discursos en desmedro del sistema electoral y culminó con los sucesos ocurridos el 8 de enero de 2023, una semana después de la posesión de Lula, cuando miles de bolsonaristas asaltaron las sedes de la Presidencia, el Congreso y la Corte Suprema, en Brasilia.

El día de los hechos el líder ultra estaba en Estados Unidos, a donde viajó el 30 de diciembre, un día antes de la investidura del tercer mandato de Lula. EFE

mat/adm/nvm

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
34 Me gusta
25 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

¿Cuánto tiempo antes le gustaría saber si es propenso a padecer una enfermedad? ¿Alguna vez ha tenido problemas con un diagnóstico? Cuéntenos su historia.

Únase al debate
1 Me gusta
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
20 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR