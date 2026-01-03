«¡Cayó, cayó!», venezolanos en Madrid celebran la captura de Maduro

En el centro de Madrid, una venezolana alza una copa de sangría hacia el cielo. «¡Ahora es un nuevo comienzo!», proclama, rodeada de una multitud que este sábado salió a celebrar la captura de Nicolás Maduro y a soñar con un pronto regreso a casa.

Al grito de «¡Se fue, se fue!» y «¡Cayó, cayó!», la concentración espontánea de venezolanos en la Puerta del Sol, uno de los lugares más emblemáticos de la capital española, se desarrolló en un ambiente festivo, entre bailes, cantos y celebraciones.

Portando gorros con los colores de Venezuela o envueltos en la bandera amarilla, azul y roja, los manifestantes fueron llegando poco a poco. Muchos se abrazaban, emocionados, y aplaudían a un muñeco improvisado que representa a Maduro esposado, levantado por encima de la multitud.

«Vine a celebrar porque por fin estamos saliendo de esta dictadura», señaló Pedro Marcano, de 47 años, que se declaró «agradecido» con Estados Unidos por el «grandísimo favor para los que están en Venezuela y los que están fuera».

Marcano solo piensa en volver a Venezuela. «Ahora mismo no tenemos el panorama claro pero seré de los primeros», añadió mientras se enjugaba una lágrima al recordar a los familiares a los que no ve desde hace once años.

En España reside una de las diásporas venezolanas más grandes del mundo, con alrededor de 400.000 personas, según el Instituto Nacional de Estadística.

– «No tengo nada más que hacer aquí» –

Para muchos de estos inmigrantes, que dejaron atrás a buena parte de sus familias, la noticia de la captura de Maduro por parte de Estados Unidos fue profundamente impactante.

«Tan pronto abran el espacio aéreo, yo me voy para Venezuela. No tengo ya más nada que hacer aquí, me voy para mi país», dijo Yuleida Peña, de 58 años, que regenta en España una tienda de productos venezolanos.

«Ya logramos sacar al peor», añadió refiriéndose a Maduro, pero admitió sentir preocupación por la gente que sigue en Venezuela. «Los que están allá todavía están bajo el régimen de esos ladrones, de esos malandros».

Esta mujer señaló ser «consciente» de que Washington actuó movido por sus propios intereses, y citó el petróleo y los minerales, pero afirmó estar a favor de restablecer las relaciones económicas con Estados Unidos «si es para el beneficio del pueblo y recuperar la libertad».

Jocelin Piguave, de 30 años, también planea regresar a «casa», impulsada por la esperanza de ver gobernar a María Corina Machado, líder opositora recientemente galardonada con el Premio Nobel de la Paz.

No obstante, el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó el sábado que Machado no cuenta «con el apoyo ni el respeto» necesarios para gobernar su país.

Muchos de los presentes en la Puerta del Sol se mostraron cautelosos respecto al futuro. «Hay que ver lo que viene con la transición», matizó Karla Ramírez, una empleada doméstica de 53 años.

«Hay gente que no va a querer soltar, se viene una guerra civil», advirtió la mujer, sin dejar por ello de celebrar que, por fin, «el cambio» parece acercarse.

