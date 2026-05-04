«Cero tolerancia» al amaño, dice Federación Panameña de Fútbol por escándalo del Clausura

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Ciudad de Panamá, 4 may (EFE).- La Federación Panameña de Fútbol (FPF) remarcó este lunes su política de «cero tolerancia frente al amaño de partidos», en medio de la controversia generada por un encuentro del torneo Clausura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF), actualmente bajo investigación.

El organismo rector del fútbol en el país subrayó a través de un comunicado que la manipulación de partidos «atenta directamente contra la integridad, la credibilidad y los valores fundamentales» del deporte, y aseguró que actuará con firmeza ante cualquier indicio de prácticas ilícitas.

«El fútbol panameño ha enfrentado este desafío con determinación y acciones concretas a través de la Oficina de Integridad y la Comisión Disciplinaria de la FPF», señala el documento.

La reacción se produce después de que la LPF abriera el domingo una investigación de oficio por lo ocurrido en el partido entre Alianza FC y Sporting San Miguelito, correspondiente a la última jornada de la primera fase. La liga informó que su Unidad de Integridad citará a los involucrados y activó los protocolos institucionales para esclarecer los hechos.

La jugada que desató sospechas ocurrió en el minuto 90 cuando el portero del Sporting San Miguelito, José Calderón, cometió un error que terminó en un autogol, decretando el 3-2 a favor de Alianza FC. La acción generó cuestionamientos dentro y fuera del campo sobre la transparencia del resultado.

La federación informó además que mantiene habilitados canales de denuncia anónimos y directos, y que realiza capacitaciones mensuales a los clubes sobre prevención, identificación de riesgos y uso de estos mecanismos.

Asimismo, destacó que cuenta con protocolos avalados por la FIFA y la CONCACAF, activos de forma permanente, que permiten actuar tanto por investigaciones de oficio como por denuncias, garantizando la confidencialidad.

La FPF recordó que el fútbol panameño ya ha enfrentado situaciones similares, como la “Operación Garra”, desarrollada junto al Ministerio Público, que derivó en condenas por amaño de partidos.

Tanto la LPF como el Sporting San Miguelito condenaron lo ocurrido y solicitaron una investigación profunda, así como sanciones ejemplares en caso de comprobarse irregularidades.

Este caso se suma a antecedentes recientes en Panamá, incluyendo denuncias en 2023 y detenciones en 2024 vinculadas a redes de amaño, lo que mantiene bajo vigilancia la integridad del fútbol panameño. EFE

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