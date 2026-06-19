«Cielito lindo» se seguirá cantando en un Mundial que entra en modo decisivo

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Los mexicanos podrán seguir cantando a todo pulmón «Cielito lindo». México, uno de los tres anfitriones, se convirtió este jueves en el primer clasificado a dieciseisavos de final del Mundial 2026, una instancia a la que Canadá y Suiza prácticamente se matricularon.

La tradicional canción, entonada en los estadios donde juega el Tri o en las calles mexicanas, se seguirá escuchando como mínimo en la ronda de los 32 mejores gracias la victoria 1-0 de los hombres de Javier Aguirre contra Corea del Sur.

Al aprovechar un error grosero del portero surcoreano Kim Seung-Gyu, en el minuto 50, el mediocampista Luis Romo dio el triunfo a su país en el estadio de Guadalajara y aseguró que los locales acaben la fase de grupos en la cima del Grupo A.

México, que sueña con pasar por primera vez de los cuartos de final de un Mundial, fue beneficiado por el empate 1-1 entre Sudáfrica y República Checa en Atlanta, en el juego que abrió la segunda fecha de la primera ronda.

Los surcoreanos habrían tenido la misma suerte de sus rivales en caso de ganar en la casa de las populares Chivas de Guadalajara, colmada por una marea verde de 45.522 espectadores que nunca paró de apoyar al Tri.

Capitaneados por la estrella, Son Heung-Min, los asiáticos cuentan con tres puntos y dependen de sí mismos para inscribirse en los dieciseisavos, una ronda creada tras la ampliación de la Copa del Mundo a 48 equipos.

– El Tri no decepciona –

El resto de las posiciones del Grupo A se definirán en la última jornada, la próxima semana, cuando Corea del Sur choque con Sudáfrica y República Checa desafíe a los anfitriones.

La previa del juego entre mexicanos y coreanos estuvo rodeada de intriga, luego de que el martes se avistara un dron misterioso sobre el campo de entrenamiento asiático.

Dos hombres, sospechosos de ser los operadores del dron, recuperaron el aparato estrellado y huyeron del lugar en un incidente que el seleccionador de Corea del Sur, Hong Myung-bo, calificó como «desafortunado».

La tensión, sin embargo, no tuvo eco en el Parque Internacional Seúl, en el corazón del Koreatown, donde miles de personas se agolparon para ver la contienda entre los dos países con mayores comunidades de inmigrantes en Los Ángeles.

«Muchos coreanos y mexicanos tienen la misma historia aquí en Los Ángeles», dijo Riley Ortiz, quien asistió con dos amigos a respaldar al México de sus padres, pero que siente mucho aprecio por la cultura coreana.

«Quería apoyar a los dos», sonrió.

México seguramente no será el único anfitrión en la siguiente fase, a la que clasifican los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros.

– Éxtasis y dolor –

Un día antes de que Estados Unidos vuelva al ruedo, Canadá dio un pase gigantesco en un día para la historia: ganó su primer partido en una Copa del Mundo y prácticamente se aseguró uno de los dos boletos del Grupo B.

Los Canucks vapulearon 6-0 a Catar y salvo alguna catástrofe de proporciones bíblicas seguirán con vida en el torneo, que organizan junto a México y Estados Unidos hasta la final del 19 de julio.

La fiesta en Vancouver registró empero una de las peores imágenes de lo que va del Mundial, la escalofriante lesión de Ismaël Koné, que lo marginará del resto del certamen.

La grave fractura en la pierna izquierda del volante llevó a las lágrimas a su compañero Jonathan David, autor de un triplete.

«Todos pudimos oír el chasquido del hueso», lamentó el DT de Canadá, el estadounidense Jesse Marsch. «Quedamos conmocionados por la naturaleza de la lesión y porque Ismaël es una pieza fundamental en nuestro equipo. Será una baja importante».

En la misma zona, la B, Suiza goleó 4-1 a Bosnia-Herzegovina en Los Ángeles, en un choque en el que los cinco goles se anotaron en el epílogo.

A los helvéticos difícilmente algún resultado en la jornada final los privará de seguir disfrutando el Mundial. Su suerte es la desgracia de Bosnia y Catar, que quedaron en la UCI.

El viernes puede haber nuevos clasificados, empezando por el Estados Unidos de Mauricio Pochettino, que de ganar se unirá a México en la segunda ronda, a la espera de que Canadá confirme su presencia.

bur-raa/ma