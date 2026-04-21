«Condena enérgica» de China a Japón por su ofrenda en el polémico santuario de Yasukuni

2 minutos

Pekín, 21 abr (EFE).- China expresó este martes su «firme oposición» y «condena enérgica» a los gestos de Japón relacionados con el santuario Yasukuni, después de que la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, enviara una ofrenda a ese controvertido lugar de culto.

El portavoz de la Cancillería china Guo Jiakun afirmó en rueda de prensa que el santuario es un «símbolo de la agresión militarista japonesa», y recordó que en él están consagrados criminales de guerra considerados los principales responsables del conflicto tras la Segunda Guerra Mundial.

El vocero añadió que este tipo de acciones «reflejan un intento de eludir la responsabilidad histórica» y constituyen una «provocación a los países que sufrieron la agresión», además de un desafío al resultado de la Segunda Guerra Mundial.

Guo subrayó que estos gestos han sido «condenados de forma unánime por la comunidad internacional», y pidió a Japón afrontar su pasado y «ganarse verdaderamente la confianza» de sus vecinos asiáticos.

La primera ministra japonesa evitó visitar el santuario Yasukuni, pero envió un árbol ritual en su nombre, en línea con el gesto de anteriores mandatarios, para evitar tensiones diplomáticas con China y Corea del Sur.

El santuario honra a más de 2,4 millones de caídos japoneses, incluidos 14 líderes militares y políticos condenados como criminales de guerra tras la Segunda Guerra Mundial, lo que lo convierte en un símbolo especialmente sensible en la región.

China y Corea del Sur han criticado reiteradamente los homenajes oficiales en Yasukuni, al considerar que glorifican el pasado militarista de Japón y dañan la confianza entre los países de Asia oriental.

Pekín ha insistido en numerosas ocasiones en que Japón debe afrontar con «seriedad y responsabilidad» su historia y evitar acciones que puedan afectar a la estabilidad regional. EFE

gbm/imh/llb