«Consenso histórico» de patronos, sindicatos y Gobierno sobre el salario mínimo en Panamá

2 minutos

Ciudad de Panamá, 10 dic (EFE).- El Gobierno de Panamá anunció este miércoles la aprobación de un aumento de entre 10 y 15 dólares del salario mínimo mensual que entrará a regir el 16 de enero de 2026, tras un «consenso histórico» alcanzado por primera vez entre el sector trabajador, empleador y el Gobierno en una comisión tripartita.

El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel), en un comunicado que no establece el porcentaje del incremento, sino solo nominal, señaló que los nuevos ajustes que beneficiarán «a más de 400.000 trabajadores» se lograron por consenso en la Comisión Nacional de Salario Mínimo luego de «analizar alternativas de manera transparente y rubro por rubro».

La titular de la cartera de Trabajo, Jackeline Muñoz, destacó el «compromiso y la responsabilidad con la que tanto trabajadores como empleadores lograron ponerse de acuerdo, poniendo la paz social y el bienestar del país como prioridad».

En Panamá hay más de medio centenar de salarios mínimos, dependiendo de la actividad económica y la zona donde se desarrolla, y el mismo se debe revisar cada dos años por ley mediante un diálogo entre sindicatos y empleadores, quienes nunca, hasta ahora, habían logrado un consenso.

La mesa comenzó a sesionar el 21 de noviembre pasado y tenía como fecha límite hasta este 10 de diciembre. Si, como históricamente ha ocurrido, patronos y trabajadores no llegaban a un acuerdo, sería el Ejecutivo el que definiría el ajuste al salario mínimo.

Según datos a octubre de 2024, la tasa de desempleo en Panamá se sitúa en el 9,5 % y la de informalidad en 49,3 %, aunque analistas locales aseguran que el paro ya llegó a dos dígitos.

En enero de 2024, el Gobierno de turno decretó un alza de entre el 4,5 % y el 7 % del salario mínimo tanto en la zonas urbanas como rurales, que dejó este ingreso en al menos 341,12 dólares mensuales.

Un aumento del 4,5 % se aplicó a las pequeñas empresas, uno de 6 % en las grandes empresas, y uno del 7 % en las del sector bananero, anunció entonces el Mitradel.

Además, precisó que con el ajuste «el salario mínimo como promedio simple» quedó en 636,80 dólares mensuales en Panamá, siendo el más alto y correspondiente a los mecánicos de transporte aéreo de 1.015,03 dólares y el más bajo en 341,12, en la pequeña empresa del sector agrícola y pecuario. EFE

fa/mt/jrh