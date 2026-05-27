«Cuba está viviendo un momento histórico muy grave», asegura el escritor Leonardo Padura

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El escritor cubano Leonardo Padura aseguró este martes que su país «está viviendo un momento histórico muy grave», en el que todo puede pasar, incluso «la peor de las opciones»: una operación militar de Estados Unidos.

Cuba, bajo embargo estadounidense desde 1962, enfrenta una profunda crisis económica, además de frecuentes apagones, situación agravada por el bloqueo energético de Washington desde enero y otras medidas.

Estados Unidos aumentó aún más la presión sobre la isla al imputar este mes al expresidente Raúl Castro en un caso que remonta a 1996. La Habana lo considera un pretexto para justificar una invasión militar.

«Cuba está viviendo un momento histórico muy grave, en el que puede ocurrir cualquier cosa», aseguró Padura, durante un evento en el Instituto Cervantes de París para presentar la edición en francés de su libro «Ir a La Habana».

«Sobre la mesa están todos los escenarios: desde la famosa fórmula de ‘El Gatopardo’, que cambie todo para que no cambie nada, hasta la peor de las opciones: una opción militar americana», apuntó el escritor de 70 años.

Preguntado sobre una eventual invasión militar de Estados Unidos, el autor residente en Cuba y conocido por sus novelas policíacas protagonizadas por el detective Mario Conde, lo consideró «un acto de consecuencias impredecibles».

«En esencia, Cuba no es Venezuela, lo que hace más imprevisible lo que pueda ocurrir», agregó Padura, quien deseó que sea finalmente «la palabra diálogo» la que se imponga, «con los cambios que sea posible, que sean necesarios».

«Cuba necesita que cambien muchas cosas, pero no porque le pongan una pistola una cabeza al gobierno cubano», sino porque lo pida la «sociedad», opinó el escritor.

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