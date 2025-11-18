«Debería haber ido a un bar»: Lula responde a críticas del canciller alemán sobre Belém

El presidente Lula dijo este martes jocosamente que Friedrich Merz debería haber ido a un bar y bailado en Belém, luego de las declaraciones del canciller alemán sobre la ciudad amazónica que acoge la COP30, que causaron indignación en Brasil.

Belém, capital del estado de Pará (noreste), es una urbe de clima tropical de 1,4 millones de habitantes, la mitad de los cuales vive en favelas.

La polémica estalló cuando la prensa brasileña dio cuenta de declaraciones de Merz del pasado martes, formuladas cuando regresó a su país luego de participar en la cumbre de líderes previa a la conferencia climática de la ONU el 6 y 7 de noviembre.

En un congreso comercial en Berlín, elogió la belleza de Alemania y afirmó que toda su comitiva se había alegrado de abandonar Belém.

«Pregunté a algunos periodistas que me acompañaron en Brasil la semana pasada ‘quiénes de ustedes querrían quedarse aquí. Ninguno levantó la mano», dijo Merz.

«Todos se alegraron de haber regresado a Alemania de aquel lugar», agregó.

El mandatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva tomó nota, en un tono leve, de la queja de Merz.

«En realidad, él debería haber ido a un boteco (bar típico brasileño) en Pará; debería haber bailado y probado la culinaria de Pará», dijo Lula durante un acto en el estado de Tocantins (noreste).

«Se iba a dar cuenta que Berlín no le ofrece 10% de la calidad que ofrece el estado de Pará», añadió.

– «Discurso prejuicioso» –

El gobernador de ese estado, Helder Barbalho, había denunciado más duramente el «discurso prejuicioso» de Merz.

«Es curioso ver cómo quien contribuyó al calentamiento global encuentra extraño el calor de la Amazonía», escribió Barbalho el lunes en la red social X.

El gobernador reclamó «menos promesas y más apoyo concreto para quién protege los bosques».

Merz prometió durante la cumbre que Alemania hará un «aporte significativo» a la iniciativa brasileña de crear un fondo de inversiones para la protección de bosques tropicales, aunque sin mencionar una cuantía.

Consultado por la AFP, un portavoz de Merz dijo que el canciller «tiene un gran respeto porque se lograra una conferencia internacional de tal magnitud en Belém».

El alcalde de Belém, Igor Normando, dijo en un video en X que el «prejuicio y arrogancia» del discurso de Merz se contrapone con la «fascinación» que demuestran visitantes alemanes en las calles de la ciudad.

El ministro alemán de Medio Ambiente, Carsten Schneider, celebró en cambio el lunes, día en que estalló la polémica, la «gente maravillosa de Brasil» que lo «cautivó con su cálida hospitalidad» durante la plenaria de la COP30.

«Viva Amazonía», concluyó.

Empeñado en realizar la conferencia en Belém para mostrar al mundo la realidad de la gente que vive en la Amazonía, Lula resistió críticas por la escasez de hoteles para recibir a los más de 40.000 acreditados.

«Queremos que la gente vea la situación real de los bosques, de nuestros ríos, de los pueblos que aquí habitan», argumentó el izquierdista antes de comenzar la COP.

