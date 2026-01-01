«Decenas de muertos» en incendio de bar en estación de esquí suiza, confirma la policía

Crans Montana (Suiza), 1 ene (EFE).- «Decenas de personas han muerto» en el incendio registrado en las primeras horas del año en la popular estación de esquí suiza de Crans Montana, confirmó este jueves el comandante de la Policía Cantonal de Valais, Frederic Gisler, en una conferencia de prensa.

«La prioridad es la medicina legal para ayudarnos a identificar a las personas fallecidas», indicó por su parte la procuradora general del cantón de Valais, Beatrice Pilloud. EFE

