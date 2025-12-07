«Dejen de robarme los votos», dice Nasralla en municipio que votará hasta el domingo

Tegucigalpa, 6 dic (EFE).- El candidato del conservador Partido Liberal de Honduras, Salvador Nasralla, pidió este sábado en el municipio de San Antonio de Flores, al este del país, que hasta este domingo celebrará elecciones por una serie de irregularidades, que dejen de robarle los votos que obtuvo en los comicios generales del pasado 30 de noviembre.

«Tengan presente que aquí hay ladrones de izquierda y de derecha, que dejen de robarme los votos en el Consejo Nacional Electoral (CNE) porque a ellos nadie los quiere por corruptos», enfatizó Nasralla en alusión al también opositor y conservador Partido Nacional, cuyo candidato presidencial, Nasry ‘Tito’ Asfura, quien encabeza los resultas de las elecciones, y al oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre).

Nasralla llegó al pequeño municipio de San Antonio de Flores, cercano a la frontera con Nicaragua, en una caravana de vehículos y enfundado en una camiseta y gorra de color rojo, que simboliza al centenario Partido Liberal.

En San Antonio de Flores podrán votar el domingo unas 5.000 personas, según el CNE.

Con el 88,02 % de las actas escrutadas, Nasralla es segundo con 1.112.570 votos (39,49 %), según los resultados oficiales preliminares hasta el viernes del CNE, que han tenido varias interrupciones desde el mismo día de los comicios.

Los resultados los encabeza el Partido Nacional, con Asfura, quien es apoyado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con 1.132.321 votos (40,19 %), mientras que la candidata oficialista de Libre, Rixi Moncada, con aspiraciones a ser la sucesora de la primera mujer presidenta de Honduras, Xiomara Castro, sigue relegada en un lejano tercer lugar con 543.675 papeletas (19,30 %).

La consejera presidenta del CNE, Ana Paola Hall, explicó hoy que la parálisis del escrutinio de las elecciones generales, desde el viernes, ha obedecido a una falla técnica.

La también consejera, Cossette López, añadió a lo que dijo Hall, que pese a la falla, «se han adoptado las medidas correctivas para asegurar la rápida segura, confiable y transparente conclusión del escrutinio general. Es decir, de la contienda presidencial y también de los demás niveles selectivos». EFE

