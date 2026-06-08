«Deterioro continuo» de la salud de océanos, agravado por estrés climático, dice barómetro

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Redacción Medioambiente, 8 jun (EFE).- Un «deterioro continuo» de la salud de los océanos, agravado por la acumulación simultánea de factores de estrés climático es el diagnóstico obtenido por el Barómetro Starfish 2026.

El Barómetro -publicado este lunes en la revista científica State of the Planet con motivo del Día de los Océanos- está coordinado por Mercator Ocean International y reúne un comité científico de 29 expertos de 14 países, entre ellos hay oceanógrafos, climatólogos, ecólogos, economistas y especialistas en ciencias sociales.

Según un comunicado, el Barómetro Starfish propone una visión integrada articulada en torno a cinco puntos como el estado del océano, presiones humanas, impactos sociales, esfuerzos de protección y oportunidades para la humanidad.

El objetivo del barómetro es traducir una «ciencia compleja» en análisis accesibles para los responsables políticos y el gran público y sus conclusiones se integran en el Informe anual sobre el Estado del Océano del Servicio Marino de Copernicus.

Se rige por un modelo de doble gobernanza, por un lado Marina Lévy del Centro Nacional para la Investigación Científica de Francia (CNRS), preside el comité científico, y, por otro, Pierre Bahurel, director general de Mercator Ocean International, supervisa su ejecución operacional.

Deterioro continuo

El Barómetro Starfish 2026 asegura que «una cuarta parte de los primeros 1.000 metros del océano está ya expuesta a varias presiones combinadas, lo que fragiliza los ecosistemas marinos».

Recuerda que el nivel del mar avanzó 4,2 milímetros anuales durante el periodo 2012–2025, casi el doble de la tasa registrada en décadas anteriores.

Asimismo, el barómetro sostiene que las olas de calor marinas extremas afectaron al 20 % del océano global en junio de 2025, mientras el 84,4 % de los arrecifes de coral sufrió estrés térmico capaz de provocar blanqueamiento, -un nivel récord-, y la extensión máxima del hielo marino alcanzó su segundo mínimo desde 1982, con 32,1 millones de km².

Apunta que el número de especies marinas amenazadas asciende ya a 1.685 a escala mundial.

Pesca industrial y minería

De acuerdo con el Barómetro, entre los datos «preocupantes» está que el 67 % de los buques pesqueros industriales que operan en áreas marinas protegidas escapa a todo seguimiento público, y los 31 contratos de exploración minera en aguas profundas actualmente activos suscitan inquietud por sus «posibles impactos a largo plazo sobre los ecosistemas».

Las primas de seguros marítimos «suben con fuerza» bajo el efecto combinado de los riesgos climáticos y geopolíticos y mantiene que en 2025 «8.260 personas perdieron la vida en el mar».

A pesar de todo este deterioro, resalta el informe, «las respuestas políticas, financieras y de conservación siguen siendo insuficientes, tanto en escala como en rapidez».

Avances en la gobernanza

No obstante, se registran «avances notables» en materia de gobernanza, reflejo de una movilización internacional creciente en favor de la protección del océano y la biodiversidad, dice el comunicado.

Así, entró en vigor el Acuerdo de la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar relativo a la Conservación y Uso Sostenible de la Diversidad Biológica Marina de las Zonas Situadas Fuera de la Jurisdicción Nacional (BBNJ, por sus siglas en inglés), más conocido como Tratado de Alta Mar.

«Las áreas marinas protegidas superan por primera vez el 10 % del océano global, y se adoptaron nuevas protecciones para tiburones y rayas en el marco del comercio internacional», afirma el análisis.

Sin embargo, el barómetro matiza este optimismo y revela que solo el 3,2 % del océano está hoy considerado como altamente o plenamente protegido, y el declive de los sistemas de observación debilita la ciencia oceánica global y la cooperación internacional.

«Al conectar observaciones oceánicas, ciencia e impactos sociales, el Barómetro ayuda a identificar puntos ciegos, orientar prioridades de investigación e inversión, y apoyar una acción coherente a escala sistémica», declara Pierre Bahurel, director general, Mercator Ocean International, coordinadora del Barómetro. EFE

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