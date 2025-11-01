«El capea» torea en Tlaxcala dentro de su despedida de los ruedos mexicanos

1 minuto

Ciudad de México, 1 nov (EFE).- El diestro español Pedro Gutiérrez «El capea» torea mañana domingo en el tercer festejo de la feria mexicana de Tlaxcala como parte de la serie de corridas de despedida que está celebrando en México tras 21 años de alternativa.

«El capea» compartirá cartel con los mexicanos Uriel Moreno ‘El Zapata’ y Diego San Román, con reses de García Méndez .

Diego San Román, una de las principales esperanzas de la tauromaquia actual, sigue su temporada mexicana en Tlaxcala tras haber finalizado su campaña europea y haber confirmado la aternativa en Las Ventas el pasado 25 de mayo, en la feria de San Isidro.

Semanas más tarde obtuvo una oreja, el 15 de junio, en la localidad francesa de Istres, pero sufrió rotura del talón de Aquiles, que le mantuvo dos meses en inactivo.

El diestro local Uriel Moreno ‘El Zapata’ tomó la alternativa hace casi 30 años, el 11 de mayo de 1996 , sin por ahora dar fechas concretas de su adiós. EFE

bi/csr/fpa