«El Estado no puede permitir que el miedo gobierne el país», dice el presidente de Perú

2 minutos

Lima, 3 nov (EFE).- El presidente interino de Perú, José Jerí, afirmó este lunes que el Estado no puede permitir que el miedo gobierne el país, en relación al aumento del crimen organizado, especialmente en Lima, y aseguró que su Gobierno de transición no va a ser un espectador en la lucha contra la delincuencia.

«La seguridad es la puerta del futuro y el Estado no puede permitir que el miedo gobierne nuestro país, nuestras ciudades, nuestros barrios. Por eso, lo dije y lo reitero, el Estado jamás será un espectador, hemos pasado ahora de la defensiva a la ofensiva, en esta lucha no habrá espacio para la indiferencia ni para la impunidad», dijo el derechista Jerí.

El presidente interino dio estas palabras en la ceremonia de su reconocimiento como jefe supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional en el Cuartel General del Ejército, ubicado en el distrito de Lima de San Borja.

Jerí indicó que en la actualidad, Perú enfrenta una «nueva amenaza peligrosa», la delincuencia, el crimen organizado y el narcoterrorismo «que golpean las familias y socavan la tranquilidad nacional».

«Como jefe supremo de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, afirmo con firmeza que actuaremos sin tregua contra quienes atenten contra la ley. Seremos enérgicos, pero siempre dentro de respeto a la Constitución, a las leyes y los derechos humanos. No nos van a doblegar y no descansaremos hasta derrotarlo», dijo el presidente interino.

La inseguridad ciudadana es el principal problema que afronta el Gobierno de transición de Jerí y fue la causa de la destitución de Dina Boluarte (2022-2025), razón por la cual ha declarado el estado de emergencia en Lima y la vecina provincia del Callao para combatir a las mafias de extorsión y sicariato (asesinato por encargo), que han puesto el blanco contra las empresas de transporte urbano, comerciantes y artistas en los últimos meses. EFE

