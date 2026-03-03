«El futuro de Irán no debe decidirse fuera de sus fronteras», dice la viuda del último sah a AFP

afp_tickers

2 minutos

La viuda del último sah de Irán, Farah Pahlavi, consideró el martes en una entrevista con AFP que «el futuro de Irán no debe decidirse fuera de sus fronteras» y que el apoyo de la comunidad internacional debe «ir al pueblo, no a cálculos geopolíticos».

«El futuro de Irán no debe decidirse fuera de sus fronteras. Las potencias extranjeras tienen sus intereses, el pueblo iraní tiene su destino», declaró en francés la exemperatriz, que vive exiliada en París desde que fue expulsada junto con su marido en 1979 durante la revolución que llevó al poder al ayatolá Ruholá Jomeini.

«Lo que deseo es que la comunidad internacional apoye claramente los derechos fundamentales de los iraníes: el derecho a elegir a sus dirigentes, a expresarse libremente, a vivir con dignidad y prosperidad. El apoyo debe ir dirigido al pueblo, no a cálculos geopolíticos», insistió Pahlavi, también conocida como Farah Diba.

Tres días después del inicio de la ofensiva israelí-estadounidense contra Irán, Farah Pahlavi considera que la muerte del líder supremo Alí Jamenei supone «un momento de alcance histórico», ya que «desde hace décadas, el pueblo iraní vive bajo un régimen que le ha privado de sus libertades fundamentales y de su dignidad».

«Sin embargo, la muerte de un hombre, por muy importante que sea en la arquitectura del poder, no implica automáticamente el fin del sistema. Las estructuras del régimen persisten. El cambio solo puede venir del pueblo iraní, que en su gran mayoría desea acabar con el régimen de los mulás», agregó.

Farah Pahlavi considera que «lo que será decisivo» es «la capacidad del pueblo iraní para unirse en torno a una transición pacífica, ordenada y soberana hacia un Estado de derecho», que su hijo Reza Pahlavi «está preparando».

frd/apz/hgs/jvb/an