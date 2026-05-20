«El futuro de Taiwán no puede ser decidido por fuerzas externas», afirma su presidente

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Taipéi, 20 may (EFE).- El futuro de Taiwán «no puede ser decidido por fuerzas externas», sino por los 23 millones de habitantes de la isla, aseguró este miércoles el presidente taiwanés, William Lai, en un contexto de crecientes tensiones entre Taipéi y Pekín.

«Taiwán es un miembro responsable de la comunidad internacional, no una fuerza desestabilizadora, y está dispuesto a entablar intercambios saludables y ordenados con China bajo los principios de igualdad y dignidad, pero rechaza firmemente los esfuerzos del ‘frente unido’ que presentan la ‘unificación’ bajo el disfraz de la paz», aseveró Lai en un discurso con motivo del segundo aniversario de su mandato.

Estas declaraciones se producen días después de que los presidentes de China y Estados Unidos, Xi Jinping y Donald Trump, mantuvieran una reunión en la que abordaron, entre otros temas, la situación de Taiwán, una democracia gobernada de forma autónoma y considerada por Pekín como «parte inalienable» del territorio chino. EFE

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