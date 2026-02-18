«El peso de los hechos sobrepasó» al Gobierno de Jerí, dice su primer ministro

3 minutos

Lima, 17 feb (EFE).- El saliente primer ministro de Perú, Ernesto Álvarez, afirmó que «el peso de los hechos sobrepasó» al Gobierno de transición del derechista José Jerí, que este martes fue destituido por el Congreso.

«El peso de los hechos ya nos ha sobrepasado como gabinete y Ejecutivo, y lo que cabe es acatar democráticamente» la decisión del Congreso, declaró Álvarez al Canal N de televisión.

Añadió que ahora a los ministros les corresponde «agradecer públicamente la confianza brindada por el presidente y pasar la página» y volver a los «quehaceres habituales».

El primer ministro, quien por ley deberá mantenerse en el cargo hasta que el nuevo Gobierno designe a su sucesor, consideró, además, que Jerí debe «evitar» emitir algún pronunciamiento «porque en realidad ya no cabe».

«Yo le recomendaría, básicamente, acatar la decisión política, porque son ellos (los congresistas) los que van a tener que asumir las consecuencias, si es que eligen a un buen presidente provisional o si es que fallan en el intento», dijo.

El primer ministro también sostuvo que desde que asumieron funciones, en octubre pasado, pudieron «ayudar a muchas poblaciones, solucionar algunos problemas» del país.

«Nos ha faltado tiempo obviamente, pero ha sido un aprendizaje magnífico, porque el Ejecutivo es un visor, es un largavistas de todos los problemas nacionales, que son inmensos y que en realidad uno no los calibra adecuadamente ni en los libros ni en las lecturas: el Perú es un reto inmenso», comentó.

El aún jefe del gabinete de ministros también informó que Jerí permanecía en el Palacio de Gobierno de Lima y que sus ministros se iban a reunir con él para despedirse.

El Congreso de Perú escogerá este miércoles en un pleno extraordinario al nuevo presidente interino del país, después de que este martes censuró a Jerí por reuniones semiclandestinas con empresarios chinos y presuntas irregularidades en la contratación de funcionarias que antes tuvieron reuniones con él en el Palacio de Gobierno.

Jerí ejercía desde octubre pasado la Presidencia de Perú en su condición de presidente del Congreso tras la destitución de Dina Boluarte (2022-2025), por lo que su sucesor deberá dirigir el Ejecutivo de forma interina hasta ceder el mando el próximo 28 de julio al ganador o ganadora de las elecciones presidenciales, convocadas para el 12 de abril.

Los legisladores derechistas María del Carmen Alva y Héctor Acuña, y los izquierdistas Edgar Reymundo y José Balcázar presentaron este martes sus candidaturas para asumir la Presidencia del Congreso y, por ende, la jefatura de Estado de Perú tras la destitución de Jerí de ambos cargos. EFE

dub/fgg/rrt