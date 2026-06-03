«¡Elecciones ya!», reclaman sindicatos en Venezuela ante Embajada de EE.UU. en Caracas

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Caracas, 3 jun (EFE).- Más de un centenar de sindicalistas y estudiantes protestaron este miércoles frente a la Embajada de EE.UU. en Venezuela para exigir la celebración de elecciones en el país suramericano, cuando se cumplen cinco meses de la captura de Nicolás Maduro por parte de Washington y estiman falta un mes para lo que consideran es el «vencimiento» del «interinato» que encabeza Delcy Rodríguez.

Los manifestantes se movilizaron desde la plaza Brión, en Chacaíto, hasta la sede de la embajada estadounidense -ambas ubicadas en el este de Caracas- portando una gran bandera de Venezuela y gritando consignas como: «¡Elecciones ya!».

«Estamos exigiéndole a la embajada de los Estados Unidos (que) cumplan con el cronograma electoral, porque queremos elecciones libres y verdaderas, parlamentarias y presidenciales», dijo a la prensa, mientras marchaba, el secretario general del sindicato de la Cancillería venezolana, José Patines.

El también miembro de la Coalición Nacional Sindical resaltó que el próximo 3 de julio «finaliza el interinato» de la presidenta Delcy Rodríguez y aseguró que se debe llamar a elecciones.

Los sindicatos hacen esta demanda con base al artículo 234 de la Constitución que establece que las faltas temporales o absolutas del presidente de la República se suplirán por el vicepresidente ejecutivo hasta por 90 días, prorrogables por decisión del Parlamento por el mismo periodo de tiempo.

Rodríguez era la vicepresidenta de Maduro y asumió como presidenta encargada tras una orden del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que eludió la fijación de plazos electorales y dejó en manos «de otros órganos del Estado» la calificación jurídica de la ausencia del mandatario depuesto.

El Legislativo, controlado por el chavismo, no se ha pronunciado al respecto; solo juramentó a Rodríguez como mandataria encargada el 5 de enero, dos días después de la operación militar ordenada por Donald Trump.

Los trabajadores además sostuvieron un breve encuentro con una comisión de la embajada que recibió sus demandas, entre ellas la denuncia sobre la situación del salario mínimo, que sigue congelado en 130 bolívares -unos 23 centavos de dólar-, pero que es compensado por una bonificaciones que fueron recientemente aumentadas a 240 dólares.

«Por ello pedimos al jefe del negocios de la embajada de Norteamérica (John Barrett) que interceda y nos ayude a salir de este marasmo que estamos viviendo (…) en Venezuela», añadió el profesor Alí Misael Acosta, procedente del estado Portuguesa (centro).

Los sindicatos han acudido al menos tres veces en las últimas semanas a esa legación diplomática para denunciar la situación en Venezuela, luego del ataque militar de Estados Unidos que dejó, para muchos, una especie de «tutela» de Washington sobre el Gobierno encargado.

Los cinco meses de la captura de Maduro se cumplen con Delcy Rodríguez en la India, un viaje que había sido anticipado días antes por el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

Justamente este miércoles, Rubio urgió a establecer «lo antes posible» las condiciones para la celebración de elecciones en Venezuela, incluida la creación de una nueva autoridad electoral.EFE

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