«En Panamá hay democracia», dice embajador de EEUU tras críticas chinas por viaje a Taiwán

Ciudad de Panamá, 19 nov (EFE).- El embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, afirmó este miércoles que en el país centroamericano «hay democracia», en medio de la controversia por un viaje de diputados panameños a Taiwán que generó una reacción de rechazo de la Embajada de China que el Gobierno de José Raúl Mulino consideró una injerencia inaceptable en sus asuntos internos.

El Ejecutivo panameño expresó que «rechaza de manera categórica cualquier intento de injerencia» por parte de «misiones diplomáticas» acreditadas en el país, sin mencionar ninguna en específico, luego de que medios locales publicaran unos dichos de la Embajada de China en contra de una visita a Taiwán de diputados panameños.

«Panamá, como Estado soberano, no acepta condicionamientos ni presiones que pretendan incidir en las decisiones legítimas de sus autoridades, incluyendo las actuaciones de la Asamblea Nacional (…) aún cuando esas decisiones no sean compartidas por el Gobierno Nacional», dijo la Cancillería en un comunicado.

A preguntas de periodistas al respecto, el embajador estadounidense se mostró este miércoles «de acuerdo con el mensaje» de la Cancillería panameña, y opinó que «la Embajada de China no debería estar involucrada en esos temas» internos.

«Sé que vienen de un país comunista, quizá puedan aprender que aquí en Panamá hay democracia y las personas hacen sus propias decisiones», agregó el diplomático.

La reacción de la Cancillería de Panamá está relacionada con las declaraciones de un portavoz de la Embajada de China al diario local La Prensa en las que alertó que «la eventual visita de ciertos diputados panameños a Taiwán sería el primer contacto oficial desde el reinicio de las relaciones diplomáticas entre Panamá y China» y que «eso viola gravemente el principio de una sola China y es una intervención en los asuntos internos de China».

«El portavoz confirmó que se le ha pedido a los diputados que ‘dejen de tener inmediatamente cualquier contacto o intercambio oficial de cualquier tipo y cancelen el plan de visitar Taiwán'», según publicó el martes el rotativo.

El viaje a Taiwán de una decena de legisladores, de acuerdo con datos de la prensa local, fue criticado por Mulino la semana pasada, cuando aseveró que el mismo no contaba con el «apoyo ni aprobación» de su Gobierno.

Panamá estableció las relaciones diplomáticas con China, en detrimento de Taiwán, en junio de 2017, en un movimiento sorpresivo del entonces presidente Juan Carlos Varela (2014-2019) que desencadenó la firma de más de una veintena de acuerdos bilaterales.

El avance de esta cooperación, incluida la negociación de un tratado de libre comercio, fue frenado por el gobierno de Laurentino Cortizo (2019-2024), mientras que Mulino anunció este año la no renovación del convenio con China sobre el proyecto de infraestructuras de las Nuevas Rutas de la Seda. EFE

