«Es la hora de la diplomacia», dice ministro alemán ante negociaciones de Israel y Hamás

2 minutos

Berlín, 6 oct (EFE).- El ministro alemán de Exteriores, Johann Wadephul, reivindicó este lunes en Tel Aviv la importancia de la diplomacia en el inicio de las negociaciones entre Israel y Hamás en Sharm el Sheij para implementar el plan del presidente de EE.UU, Donald Trump, para frenar la guerra en Gaza.

«Es la hora de la diplomacia», afirmó Wadephul a los medios alemanes tras haber mantenido un encuentro con su homólogo israelí, Guideon Saar, al que presentó la disposición y el compromiso de Berlín para colaborar en las negociaciones y en el lanzamiento de una conferencia para la reconstrucción de la Franja de Gaza.

«Estamos dispuestos a iniciar la conferencia de reconstrucción junto con Egipto y a llevarla al éxito», afirmó Wadephul.

«En Alemania, también podemos imaginar seguir asumiendo la responsabilidad política de todas las demás tareas relacionadas con la Franja de Gaza», abundó el jefe de la diplomacia germana, quien apuntó que Berlín puede participar activamente en la política sobre el futuro de Gaza si así se desea.

Además, Wadephul estimó que pronto tendrá que ofrecer resultados la primera fase de la hoja de ruta del presidente estadounidense, Donald Trump.

«Debemos completar esta primera fase esta semana, a más tardar a principios de la próxima semana. Es factible y debe ser nuestro objetivo», apuntó Wadephul al aludir a un alto el fuego, la liberación de rehenes y presos palestinos además del acceso a la Franja de ayuda humanitaria que prevé el plan de Trump.

Este lunes comenzaron en Sharm el Sheij, en el sur del Sinaí, las negociaciones indirectas entre Israel y la organización islamista palestina Hamás para discutir los términos del plan de Trump.

Estas conversaciones cuentan con la participación de mediadores de Estados Unidos, Egipto y Catar, y cuyo desarrollo Wadephul dijo este lunes seguir de cerca desde Israel. EFE

smm/cae/rcf

