«Es un debut como lo esperábamos», dice el uruguayo Maximiliano Araújo

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Miami, 15 jun (EFE).- El uruguayo Maximiliano Araújo, autor del gol del empate 1-1 de la Celeste en el partido ante Arabia Saudí este lunes en Miami por el Grupo H de la Copa del Mundo 2026, afirmó que el debut de la selección sudamericana se dio de la forma en la que esperaban.

«Creo que es un debut como lo esperábamos. El primer tiempo con un poco de nerviosismo, creo que sabemos que siempre el debut es difícil. Creo que hicimos un grandísimo segundo tiempo. Es así como debemos salir siempre y eso es lo que vamos a intentar en los siguientes partidos», dijo el jugador al medio uruguayo Canal 5.

Para Araújo, los cambios en el segundo tiempo le dieron al equipo «mucha fortaleza y mucho desborde» algo en lo que venían trabajando.

«Creo que todos entraron muy bien y creo que este es el camino. Los últimos veinte minutos que hicimos en el segundo tiempo fueron muy buenos, y ahora hay que descansar y pensar en lo que viene», concluyó. EFE

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