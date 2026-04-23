«Es una posibilidad democrática», dice Rueda sobre la moción de censura del PP en Lugo

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Pekín, 23 abr (EFE).- El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, defendió este jueves en Pekín la moción de censura que el PP ha presentado en el Ayuntamiento de Lugo este miércoles, al asegurar que «es una posibilidad democrática» de la que pueden hacer uso, al igual que han hecho otros partidos.

Rueda aseguró que «lo lógico» es que, si tiene una oportunidad, el PP haga uso de este mecanismo que está previsto en la ley y que han utilizado «exactamente igual» el PSdeG y el BNG en mociones que han desalojado a alcaldes populares.

«Por lo tanto, todo el mundo entenderá que este es un sistema y una posibilidad democrática que hemos utilizado igual que han utilizado otros», argumentó en declaraciones a la prensa en Pekín.

Este miércoles, el PP presentó una moción de censura en el Ayuntamiento de Lugo, un paso que PSdeG y BNG, socios de gobierno en la ciudad, afearon, al recordar que el actual mandato ha estado marcado por la muerte de tres concejales.

Los populares gallegos se valieron del apoyo de la concejala María Reigosa, que acaba de abandonar las filas socialistas, para presentar esta iniciativa. EFE

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