«Estamos preparados», dice el paraguayo Galarza sobre decisivo partido contra Turquía

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Redacción Deportes, 18 jun (EFE).- El centrocampista Matías Galarza dijo este jueves que la selección de Paraguay está preparada para enfrentarse a Turquía por la segunda fecha del grupo D del Mundial 2026, un partido decisivo al que ambas selecciones llegan necesitadas de un triunfo.

«Nosotros estamos preparados, confiados en lo que va a ser el viernes y, sobre todo, confiados en el grupo. El viernes vamos a tratar de mostrar el mejor Paraguay», dijo Galarza durante la conferencia de prensa previa al partido.

La semana pasada, el volante vio desde el banco el decepcionante debut de Paraguay ante Estados Unidos, que goleó por 4-1 al equipo de Gustavo Alfaro con un doblete del ariete Folarin Balogun.

Pero contra los turcos el jugador de 24 años apunta a ser titular en el mediocampo, donde tendrá la misión de frenar a figuras como Arda Guller, del Real Madrid, o Kenan Yildiz, de la Juventus.

«Turquía sí tiene un gran equipo, jugadores individualmente muy buenos», dijo sobre el rival del viernes. «Pero nosotros enfrentamos a (Lionel) Messi, a los mejores jugadores del mundo en las Eliminatorias, Sudamérica tiene a los mejores jugadores del mundo», añadió.

Paraguay ocupa el sótano de la zona D de la Copa del Mundo, que lidera Estados Unidos tras su abultado triunfo ante los guaraníes.

Australia, que se impuso sorpresivamente a los turcos por 2-0 con goles de Nestory Irankunda y Connor Metcalfe, se ubica como escolta, mientras que la selección otomana es tercera por diferencia de goles.

Después de enfrentar a Turquía, la Albirroja, que avanzó al Mundial tras conseguir uno de los seis cupos directos de la Conmebol, cerrará la fase de grupos ante Australia el 25 de junio. EFE

rgc/laa