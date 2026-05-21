«Europa y México pueden ser aliados en la defensa de una reforma a ONU», asegura Costa

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Ciudad de México, 21 may (EFE).- El presidente del Consejo Europeo, António Costa, afirmó este jueves que México y la Unión Europea (UE) pueden ser aliados clave para impulsar una reforma de Naciones Unidas ante una reconfiguración geopolítica que pone en entredicho el orden multilateral surgido tras la Segunda Guerra Mundial.

«Europa y México pueden ser aliados importantes en la defensa de una reforma de las Naciones Unidas», a fin de «mejor defenderla y no sustituirla por «el vacío del caos internacional», añadió Costa en una intervención ante una sesión solemne de la Comisión Permanente del Congreso mexicano, en vísperas de la cumbre en la que México y la UE prevén firmar este viernes la modernización de su acuerdo global.

El responsable europeo pidió subrayó que estamos ante un cambio de era, ya que la tecnología, la emergencia climática y las tensiones geopolíticas alteran «profundamente» el mundo.

«No es de extrañar que proliferen aquellos que profeticen una vuelta a la ley de la selva. Yo quiero ser más optimista. El futuro no está escrito», expresó.

Costa defendió que la mayoría de las naciones aún puede elegir la cooperación frente al aislamiento, y el diálogo entre socios que creen en la estabilidad y el derecho internacional.

En ese marco, subrayó el papel de México: «La Unión Europea necesita a México y el mundo necesita a México».

Vinculó esa necesidad con el prestigio diplomático mexicano, su defensa de la soberanía y el principio de no intervención.

Costa aludió a la guerra en Ucrania como amenaza global, por la agresión de un miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, y llamó a fortalecer el derecho internacional y las instituciones multilaterales.

«No es una cuestión de mero interés, es una cuestión de supervivencia para nuestros pueblos», señaló, antes de plantear una gobernanza internacional «más representativa y eficaz», porque el mundo actual «ya no es el mismo de 1945».

En el cierre, recurrió al escritor mexicano Juan Rulfo y a su novela ‘Pedro Páramo’, una de las obras cumbres de la literatura, para advertir que el multilateralismo corre el riesgo de parecerse a Comala, un espacio de ecos donde las voces dejaron de escucharse entre sí.

«Debemos evitar que la comunidad de naciones se convierta en otra Comala», dijo.

La presidenta del Senado, Laura Itzel, coincidió en que el mundo atraviesa una etapa marcada por «reconfiguraciones geopolíticas», nuevos equilibrios de poder y desafíos al multilateralismo, por lo que México busca ampliar sus horizontes estratégicos con apego a la solución pacífica de controversias y la soberanía nacional. EFE

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