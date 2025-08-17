The Swiss voice in the world since 1935

«Fue una mierda, una vergüenza», dice Neymar sobre la peor goleada sufrida en su carrera

Río de Janeiro, 18 ago (EFE).- El delantero Neymar, ídolo de la selección brasileña, describió como «una mierda y una vergüenza» la goleada por 0-6 que el Santos sufrió este domingo ante el Vasco da Gama por el Campeonato Brasileño.

Se trata de la peor goleada sufrida por Neymar en su carrera.

«Estoy totalmente decepcionado con nuestro juego. Ustedes tienen todo el derecho a protestar, pero sin violencia, aunque sí tienen derecho a insultar. Es un sentimiento de mucha vergüenza. Nunca había pasado por esto en mi vida», afirmó el exjugador del Barcelona y del PSG a periodistas.

La imagen que resumió la humillación fue el abrazo que el técnico del Vasco da Gama, el exseleccionador brasileño Fernando Diniz, tuvo que dar al final del partido a un inconsolable Neymar, que abandonó la cancha llorando y ocultando el rostro con la camiseta.

El delantero, que lucha por volver a ser convocado a la selección brasileña, nunca había perdido un partido por seis goles de diferencia.

Y muchos de los 53.000 asistentes al estadio Morumbis este domingo habían acudido al partido con la esperanza de ver una exhibición de Neymar, pero terminaron dándole la espalda a su equipo.

Pocos minutos después de la goleada, el Santos anunció la rescisión del contrato del técnico Cleber Xavier.

El 0-6 es la mayor goleada que el Vasco le ha propinado al Santos en 98 años de disputas entre ambos clubes y la mayor paliza sufrida por el equipo de Pelé como anfitrión en juegos por el Campeonato Brasileño. El Santos nunca había perdido por más de cuatro goles un partido de la Liga en casa.

La derrota de hoy dejó al Santos en el puesto decimoquinto de la clasificación, con 21 puntos y un partido a más, en la mira de los clubes que intentan de salir de entre los cuatro últimos, que son castigados con el descenso. EFE

cm/hbr

