«Ganar siempre es bueno», afirma Álvarez de la ventaja que tiene la U de Chile

Santiago de Chile, 13 ago (EFE).- El técnico de Universidad de Chile, Gustavo Álvarez, consideró este miércoles que lo más importante es haber ganado como local ante Independiente en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana, aunque la ventaja para el juego de vuelta sea solo de un gol.

“Ganar siempre es bueno, si no hubiéramos ganado estaríamos diciendo eso”, aseguró Álvarez en conferencia de prensa.

El técnico de los azules dijo que tenían que “ganar por la mayor ventaja posible, pero que la visión no cambió nada por la expulsión”, que sufrió Independiente que les dejó en superioridad numérica por 20 minutos.

“El partido se juega a una intensidad y dinámica mayor que la liga chilena, a partir de ahí todas las acciones tienen más ritmo y comenzamos con errores en pases de salida, cuando solucionamos eso generamos tres o cuatro situaciones de gol que termina con el 1-0 en el primer tiempo”, analizó.

El entrenador aclaró, no obstante, que la U “tiene esta intensidad en el torneo chileno, estamos preparados para jugar, lo hemos demostrado todos los partidos de Copa Libertadores y Sudamericana, pero depende de la jerarquía del rival que enfrentamos”.

Álvarez afirmó que su objetivo siempre fue “lograr el segundo gol, pero por el tipo de rival que enfrentamos nos llevó a defendernos más de la cuenta”, en referencia al desempeño del equipo en el segundo tiempo antes de la expulsión.

Para el partido de vuelta que jugarán el próximo miércoles 20, el técnico argentino dijo que su equipo tiene que “disminuir el margen de error en todos los aspectos de juego, tener cuidado con algunos errores en campo propio y ser contundentes cuando tengamos situaciones de gol”.

La U de Chile buscará de visita su avance a los cuartos de final, pero el domingo también tendrá un partido clave en la liga chilena donde pelea por el título, a seis puntos del líder del torneo.

“No sé cómo voy a plantear el partido la semana que viene, es un partido muy importante el que vamos a jugar el domingo lo tenemos que ganar y luego pensar en Independiente”. EFE

