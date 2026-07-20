«¡Gracias igual!»: miles de argentinos alentaron a la selección pese a la derrota ante España

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Miles de personas se congregaron en torno al Obelisco de Buenos Aires para alentar a la Albiceleste pese a la derrota contra España, aferrados hasta último minuto a otra remontada épica que nunca llegó. Pero después de la caída hubo aplausos, petardos y un mismo mensaje: «¡Gracias igual!».

En el Obelisco, epicentro de toda clase de celebraciones en Buenos Aires, la multitud reunida desde horas antes de la final del Mundial de Norteamérica 2026 quedó inicialmente cabizbaja, pero pronto volvió a cantar en agradecimiento por lo logrado por «los muchachos».

«Llegamos a la final y no es poco», dijo Luciano Ortega, un estudiante de 20 años, con una sonrisa.

Conforme pasaban las horas, más personas se sumaron a la plaza y el ambiente comenzó a parecerse a un festejo: hubo cánticos de tribuna, tamboriles, bocinazos, petardos y fuegos artificiales pese a la derrota.

La algarabía en el Obelisco terminó abruptamente cerca de la medianoche, cuando un grupo de indiviuos comenzó a arrojar botellas a la policía, que respondió con camiones hidrantes, gases y balas de goma. La refriega acabó con 12 detenidos, informó la policía de la ciudad a la AFP.

La Asociación Argentina de Fútbol (AFA) informó que algunos futbolistas «partirán directamente desde Estados Unidos hacia distintos destinos para reincorporarse a sus clubes o iniciar su período de descanso», mientras otros jugadores, así como el cuerpo técnico, volverán a Argentina el lunes a las 17H00 locales (20H00 GMT).

En otras zonas de Buenos Aires las calles estaban casi vacías poco después de la derrota. Marco Moya, un mensajero en moto de 37 años que había visto el partido junto a su familia frente a una pantalla instalada afuera de un restaurante, repetía con los ojos húmedos: «¡Gracias igual, gracias, selección!».

En un café del barrio de Caballito, al sur de Buenos Aires, nadie hacía comentarios al acabar la final. Las miradas permanecían clavadas en la pantalla del televisor, como si costara creer que esta vez la fiesta fuera de los españoles.

– 15 de Julio –

Argentina llegó a la cumbre después de varias remontadas agónicas y de vencer sobre la hora a Inglaterra en semifinales. Para muchos, aquel triunfo tuvo una carga especial por el diferendo con Gran Bretaña sobre las islas Malvinas y por el recuerdo de los históricos goles de Diego Maradona en 1986.

«Mucha gente ya se había conformado con ganarle a Inglaterra y, pese a la derrota contra España, les ganamos a todos los demás rivales. En parte puede considerarse una victoria, porque Argentina volvió a demostrar que puede estar entre los mejores», contó Ortega, con restos de pintura albiceleste en el rostro.

A los pocos minutos comenzó a circular un meme con las tres estrellas de Argentina y los años de sus títulos mundiales (1978, 1986 y 2022), seguidos por la silueta de las Malvinas y una nueva fecha: 15 de Julio de 2026, el día de la victoria ante Inglaterra.

En una plaza del acomodado barrio de Palermo, donde miles de personas siguieron el partido en una pantalla gigante, el silbatazo final fue recibido con aplausos generalizados y gritos de «Argentina, Argentina».

«Estoy triste, pero igual quiero darle las gracias a la selección y, sobre todo, a Lionel Messi, porque nos dio su vida», dijo Nahuel Tudela, un estudiante de 22 años.

– «Lo dieron todo» –

En Rosario, la ciudad natal de Messi 300 kilómetros al noroeste de Buenos Aires, cientos de personas se reunieron ante el monumento a la Bandera para agradecerle a la selección haber llegado hasta la final.

Allí también la torre, iluminada de celeste y blanco, quedó rodeada de hinchas con camisetas, banderas y fotografías del capitán, entre fuegos artificiales y canciones.

«Una copa ya ganamos, no podemos largarnos a llorar, hay que festejar. Messi ya nos puso en lo más alto del mundo», dijo a la AFP Sergio Irrazábal, que llegó con su familia y llevaba una peluca celeste y blanca.

Pese a la derrota, muchos hinchas prometen volver a salir a las calles para recibir a los jugadores que viajen a Buenos Aires.

«Lo dieron todo hasta el final. No llegaron hasta el último segundo para que ahora no vayamos a recibirlos. Sigue siendo fútbol, no los vamos a menospreciar», dijo Ortega.

En Barracas, un barrio popular al sur de Buenos Aires, un grupo de unos 30 amigos vio todos los partidos del Mundial reunido alrededor de un asado, esta vez bajo una carpa improvisada para proteger la parrilla del frío y la lluvia.

Tras la derrota hubo llanto y rabia, pero cuando la cámara enfocó a Messi todos aplaudieron y varios gritaron «¡gracias, Leo!».

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