«¿Guerra o paz?»: iraníes exhaustos ante la posible reanudación del conflicto

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Los residentes de Teherán se despertaron el lunes ansiosos y agotados ante la perspectiva de que se reanudara una guerra a gran escala, tras los ataques de represalia entre los archienemigos Irán e Israel que han supuesto hasta ahora la mayor amenaza para el frágil alto el fuego.

«No sabemos si habrá una guerra, ni si un acuerdo de paz durará», dijo Maryam, una contable de 41 años que habló con la AFP en la céntrica plaza Valiasr de la capital iraní.

Describió una «sensación de incertidumbre y confusión» generalizada tras los ataques israelíes contra Teherán del domingo, que se produjeron en respuesta a los bombardeos iraníes sobre Israel.

«Nada está claro. La gente no sabe qué hacer, están molestos. En última instancia, hay que decidir: ¿estamos en guerra o en paz?», dijo, poco antes de que Irán anunciara que cesaba sus ataques contra Israel.

Desde la noche del domingo, Irán había lanzado unos 30 misiles contra Israel, según un responsable militar israelí, en respuesta a los mortíferos ataques israelíes contra los suburbios del sur de Beirut.

Israel, por su parte, afirmó haber atacado y destruido sistemas de defensa iraníes.

Se trata de la escalada más grave desde el 8 de abril, cuando entró en vigor un alto el fuego en la guerra de Oriente Medio, luego de esfuerzos intermitentes por poner fin a los combates de manera duradera.

Sobre el terreno, se percibía una marcada sensación de frustración mientras los iraníes lidiaban con la posibilidad de que se reanudaran los enfrentamientos.

«Hoy hubo muchos ruidos en Teherán, sobre todo en el sur. Mi cuerpo estuvo temblando durante una hora», contó Mahtab, peluquera de 62 años, a un periodista de la AFP en París.

«Si las cosas siguen así, nos iremos de Teherán otra vez».

– «No tengo esperanza» –

Mahsa, una ingeniera química de 31 años de Isfahán, dijo a un periodista de la AFP en París: «He cambiado por completo en estos 100 días. De mi antiguo yo, solo conservo el nombre».

«Ya no tengo esperanza en nada: ni en la política, ni en la economía, ni siquiera en la ayuda internacional».

En Teherán, una artista de 36 años llamada Maryam dijo que era «incapaz de dormir» tras los ataques de anoche.

«Todo se encamina hacia la destrucción y la ruina», lamentó. «Rezo para que Dios venga en nuestra ayuda».

El tráfico, normalmente bullicioso, se había calmado en la capital el lunes por la mañana, mientras algunos se refugiaban en sus casas.

La vida en la capital parece oscilar entre el miedo y la normalidad: las terrazas de los cafés estaban llenas bajo el sol, mientras en otros lugares las motos hacían cola en las gasolineras para repostar, ante el temor de posible escasez.

Aun así, los iraníes parecían unánimemente exhaustos por los combates.

«La economía está paralizada, la sociedad sufre estrés postraumático, la moral está por los suelos», dijo Farhad, un chef de 35 años.

«Nadie sabe qué nos deparará el mañana».

Amir, un técnico informático de 24 años, señaló por su parte que «al principio teníamos miedo de la guerra, pero los iraníes somos conocidos por nuestra flexibilidad y nos adaptamos».

«Será igual en la próxima guerra, porque no podemos hacer nada al respecto», añadió.

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