«Hay inspiración en el dolor»: Greeicy, la artista que compone con el amor y la duda

4 minutos

Clara Antón

Madrid, 2 jun (EFE).- «Hay mucha inspiración dentro del dolor y la duda», reconoce a EFE la artista colombiana Greeicy, quien en su nuevo álbum, ‘Candela’, utiliza tanto ambas cosas como el amor, la esperanza, la sensualidad y la vulnerabilidad para componer, aprovechando «los momentos complejos» de la vida.

Días después de la publicación de este nuevo LP el 22 de mayo, Greeicy asegura en Madrid que «de los momentos más difíciles sale mucha inspiración, mucho aprendizaje», pero que, sin duda, el amor es el sentimiento que más le inspira para hablar «de cosas bonitas», y más ahora que es madre.

La cantante, actriz y bailarina afirma que, a pesar de que cada persona viene de realidades diferentes, lo que hace que la gente conecte con su música es que «al final, todos somos iguales».

«Independientemente de que tu realidad, tus gustos o nuestros contextos sean diferentes, todos nos hemos enamorado, todos nos hemos desilusionado, todos nos hemos equivocado, todos hemos sentido deseo», enumera, para después identificar todas esas situaciones con las que narra en ‘Candela’.

Y precisamente la mezcla de todas esas emociones, recalca, hace que éste, su cuarto álbum, «encienda la candela del alma» y también «la candela del cuerpo».

«Yo me disfruto de todo, yo siento que no soy una sola cosa», asegura la artista, que también se inspira en el «revuelto de música» que es su ‘playlist’ para componer la suya propia.

Greeicy escucha una mezcla de música colombiana, vallenato, salsa -viene de Cali, «una ciudad muy salsera» como ella misma la define-, pero también a Rawayana, Danny Ocean o Rels B.

«Creo que eso es lo que ha hecho que mi música tenga un poquito de muchos géneros, porque sonoramente me gusta la variedad», explica Greeicy, quien, además de inspirarse en sus artistas favoritos para componer, se enorgullece de haber colaborado profesionalmente con ellos.

Colaborar con artistas a los que admira

Cuenta que la primera vez que colaboró con la banda costarricense Cultura Profética fue hace dos años, cuando hicieron ‘Te creí’. Dos años después, se vuelen a unir en un tema que justamente es el que abre ‘Candela’, titulado ‘Mantis’, que surgió en un momento «muy difícil» de su vida.

En un día «vulnerable», a raíz de una tía «que se fue al cielo hace mucho tiempo», la vida «mágicamente» a través de una mantis la inspiró a escribir y publicar un fragmento de lo que luego se convirtió en la canción.

Willy, el vocalista de la banda, le escribió proponiéndole volver a trabajar juntos al verlo en las redes.

«Y yo me emocioné porque aparte de que somos amigos, soy muy fan de su música, soy muy fan de ellos como banda de reggae», prosigue la cantante.

Después, cuando Cultura Profética le envió lo que ellos habían escrito, Greeicy lo leyó y se dijo a sí misma: «Dios mío, ¿por qué la vida puso esas palabras en él?», pues fue «como si él supiera» lo que ella estaba pasando, «como si algo de la vida supiera que necesitaba ese verso esa canción».

Con Rawayana, banda venezolana de reggae, Greeicy cierra su álbum con el tema ‘Solecito vení’, una canción que «se siente playa».

Cuando ella la estaba componiendo quería que tuviera «toques de verano, que diera ganas de salir con los amigos a pasarla rico», y cuando la tuvo ya grabada se dio cuenta de que «sonaba mucho a Rawayana».

Fue entonces cuando les escribió, la colaboración salió adelante y, de hecho, «es una de las canciones que más ha conectado con la gente», destaca.

Conectar con diferentes culturas

Ahora que la cantante se prepara para su tour mundial, ‘Candela World Tour’, con el que del 17 de julio al 25 de octubre recorrerá ciudades como Caracas (Venezuela), Santiago (Chile), Buenos Aires (Argentina) o Barcelona (España), Greeicy reconoce que es «retador» pasar por tantos lugares diferentes, con su cultura, sus costumbres y su gente.

«Uno dice, bueno, ¿qué me voy a encontrar yendo a España, un lugar tan lejos de donde yo soy?», cuenta que se preguntaba antes, pero rápidamente afirma que «ha sido muy lindo» sentir el cariño de la gente, que es «muy especial».

A nivel cultural se siente «mucho» la diferencia al actuar en continentes diferentes, pero precisamente es eso «lo bonito que les pasa a los artistas».

«Independientemente de que cambie la cultura, la gente está ahí porque te quiere ver», celebra, y añade que «la tarima es el momento más especial de un artista» porque es cuando puede mirar a los ojos y conectar con quien va a escucharla. EFE

cma/mb

(Vídeo)