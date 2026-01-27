«Honduras, no te voy a fallar, vamos a estar bien», dice Asfura al asumir la presidencia

Tegucigalpa, 27 ene (EFE).- El nuevo presidente de Honduras, Nasry ‘Tito’ Asfura, le prometió este martes a sus compatriotas, al asumir su mandato, que no les fallará y que, con su Administración, todos estarán bien.

«Honduras no te voy a fallar, vamos a estar bien. Dios los bendiga a ustedes, a sus familias, Dios bendiga a Honduras», expresó Asfura en un discurso de diez minutos pronunciado en el Parlamento, luego de jurar con nuevo mandatario del país centroamericano.

En su mensaje, Asfura, quien tres días antes de las elecciones generales del pasado 30 de diciembre recibió el apoyo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, centró su discurso en los temas prioritarios que, según él, necesitan ser atendidos de inmediato, entre ellos salud, educación, empleo y seguridad, entre otros. EFE

