«Israel ha cometido genocidio contra los palestinos en Gaza», declara Comisión de la ONU
Ginebra, 16 sep (EFE).- Israel ha cometido genocidio contra los palestinos en Gaza», ha declarado este martes una Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU, dirigida por una de las personalidades más respetadas del mundo en este ámbito y que presidió el Tribunal Penal Internacional creado a raíz del genocidio en Ruanda, Navi Pillay.
Según sus investigaciones, que tienen como punto de partida el día de los ataques de Hamás contra Israel, el 7 de octubre de 2023, «las autoridades israelíes y las fuerzas de seguridad israelíes cometieron cuatro de los cinco actos genocidas», según la definición de este crimen en el derecho internacional. EFE
is/lab