«La cosa se viene a peor» por parte de EE.UU. para Nicaragua, advierte líder opositor

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San José, 16 abr (EFE).- El dirigente opositor nicaragüense Juan Sebastián Chamorro auguró este jueves que «la cosa se viene a peor» para el Gobierno de Nicaragua encabezado por Daniel Ortega y Rosario Murillo, tras las sanciones de Estados Unidos a dos hijos de la pareja presidencial, un viceministro, otros cuatro individuos, y a siete empresas mineras, todos ellos involucrados en la extracción y comercialización de oro en el país.

«La reciente sanción del Departamento del Tesoro tiene un importante significado político y debería hacer ver a quienes aún están al lado de los dictadores que la cosa se viene a peor. Esta sanción viene a sumarse a una serie de sanciones, acciones, expresiones y declaraciones», advirtió el líder opositor Chamorro en un audio enviado a los medios.

EE.UU. impuso sanciones este jueves a Daniel Edmundo y Maurice Facundo, ambos Ortega Murillo, dos de los siete hijos que la pareja presidencial tienen. También el viceministro de Energía y Minas de Nicaragua, Santiago Hernán Bermúdez Tapia, y otros cuatro hombres entre los que se cuenta un ciudadano de nacionalidad china, Bian Feiwu.

Según la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, todas estas entidades e individuos «ayudan a la dictadura de Murillo y Ortega a generar fondos y mantener el control político en Nicaragua» y están «involucrados en la incautación forzosa de propiedades de ciudadanos estadounidenses en Nicaragua» ligadas al sector aurífero.

Chamorro, un dirigente opositor que hace tres años fue uno de los 222 expresos políticos que fueron desterrados a Estados Unidos, y privado de su nacionalidad y sus bienes, recordó que Richard Grenell, el enviado especial para Misiones Especiales del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó el mes pasado de «indignante» que Nicaragua hubiese expropiado en septiembre de 2025 un plantel de procesamiento minero a la estadounidense BHMB Mining.

Entonces el diplomático estadounidense compartió un mensaje del abogado Jason Ian Poblete, quien denunció que la Procuraduría General de Justicia de Nicaragua supuestamente confiscó BHMB Mining, una empresa estadounidense-canadiense, con una inversión aproximada de 80 millones de dólares, y la entregó a un «empresario chino».

BHMB Mining es propiedad de BHMB Inc., una empresa de capital estadounidense y británico, incorporada en La Florida.

El Ejecutivo sandinista ha otorgado entre 2021 y 2026 concesiones mineras en 74 lotes a 17 empresas chinas que ocupan 1.027.467,49 hectáreas, lo que representan el 8,5 % del territorio nicaragüense, según la ONG ambientalista Fundación del Río en un informe titulado ‘Invasión minera china en Nicaragua’.

Chamorro dijo que la posición de EE.UU. sobre la minería en Nicaragua se ha venido «recrudeciendo» tras la confiscación del plantel a la firma estadounidense-británica.

El dirigente opositor dijo que la empresa demandó a Nicaragua por 80 millones de dólares y «al régimen no les importó nada», y que en vez de corregir y devolver el plantel a la empresa BHMB, «trataron de borrar todas las evidencias», por lo que auguró mayores consecuencias. EFE

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