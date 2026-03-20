«La guerra nos ha envejecido», lamenta un adolescente libanés

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«La guerra nos ha envejecido», dice el libanés Hasan Kiki, quien a sus 16 años ha tenido que abandonar su hogar en dos ocasiones y ha visto morir a varios de sus seres queridos.

«La guerra nos ha envejecido (…) hemos atravesado pruebas que no se comparan a ninguna otra», dice a la AFP el joven de figura esbelta, que huyó del sur del país para refugiarse en la capital, Beirut.

«Extraño muchísimo mi colegio, a mis compañeros (…) perdí a dos primas y a dos amigas en una masacre en Shehabiyeh», señala en referencia al ataque israelí contra su pueblo el 11 de marzo, que dejó al menos siete muertos.

La guerra se extendió a Líbano después de que el movimiento Hezbolá atacara Israel para vengar la muerte del guía supremo iraní, Alí Jamenei.

Los bombardeos israelíes lanzados en represalia causaron alrededor de 1.000 muertos y obligaron a más de un millón de personas a abandonar sus hogares, éxodo que afecta a más de una sexta parte de la población.

Los dos bandos ya se habían enfrentado entre 2023 y 2024, y pese a un frágil alto el fuego alcanzado en noviembre de 2024, Israel continuó con sus bombardeos.

«Mi infancia se evaporó», lamenta Hasan. «Las pérdidas materiales pueden compensarse, pero nada nos devuelve a quienes perdimos», destaca.

– «Ánimo por el suelo» –

Zahraa Fares tenía 14 años cuando vivió su primera guerra en 2024.

A esa edad «uno empieza a descubrir lo que le gusta, las actividades que le ilusionan (…). Y justo entonces nos desplazaron… Ya no podíamos hacer nada», cuenta la adolescente, hoy de 16 años, que huyó de Nabatiyé, en el sur del Líbano.

La joven, que dice tener «el ánimo por el suelo», encuentra algo de consuelo participando en un taller de teatro creado para apoyar a los jóvenes afectados por la guerra.

Evelyne Baroud, psiquiatra en Beirut, explica a la AFP que «los traumas acumulados, las experiencias negativas repetidas, la inestabilidad y la imprevisibilidad constantes exponen a estos jóvenes a un riesgo mayor (…) de desarrollar trastornos psicológicos o problemas de salud mental».

«Ser testigo de violencia, sufrir agresiones físicas, asesinatos, desplazamientos forzados, perder la casa o a un familiar», son experiencias que pueden provocar un «estrés postraumático», añade la experta.

– «De generación en generación» –

Líbano lleva décadas atrapado en conflictos y crisis, desde la guerra civil que duró de 1975 a 1990. También sufrió una invasión israelí en 1982 y la ocupación del sur del país hasta el año 2000.

Si bien los jóvenes crecieron escuchado los relatos de guerra de sus padres, nunca imaginaron que les tocaría vivirlos.

«Mamá nos contaba cómo habían sido desplazados, los bombardeos, pero yo no lograba hacerme una imagen clara», dice Zahraa. «Me preguntaba cómo podía uno refugiarse en una escuela, pero ahora lo veo con mis propios ojos», comenta.

«Cargamos con un peso demasiado pesado para nuestra edad», considera Laura al‑Hajj, de 18 años. «Mi preocupación ahora es saber si estaré viva mañana. De generación en generación, todos atravesamos la guerra», explica. «Ningún niño debería tener que soportar algo así», insiste.

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