«La libertad está en la calle»: manifestación estudiantil reactiva protesta silenciada en Venezuela

Estudiantes universitarios y familiares de presos políticos exigieron el martes celeridad en la aprobación de una ley de amnistía prometida tras la caída de Nicolás Maduro, en una movilización que reactiva voces de protesta silenciadas por la represión.

Unas 500 personas se concentraron en la Universidad Central de Venezuela (UCV), la más importante del país.

«La libertad está en la calle y no la para nadie», gritaban los manifestantes. «La gente se pregunta qué es lo que se ve, son los estudiantes en la calle otra vez», coreaban en la concentración.

Las manifestaciones contra el gobierno eran una rareza en Venezuela, después de la represión de las protestas contra la cuestionada reelección de Maduro en 2024, que llevaron a más de 2.000 personas a prisión bajo cargos de «terrorismo».

La concentración del martes coincide con el primer mes de la incursión militar estadounidense que llevó a la captura de Maduro y su esposa, Cilia Flores. El chavismo convocó una «gran marcha» para este martes.

Delcy Rodríguez, su vicepresidenta, asumió el poder y bajo presión de Washington impulsa una ley de amnistía general que abarca los 27 años de la era chavista. También ordenó el cierre de la cárcel del Helicoide, denunciado como un centro de torturas.

El proyecto de ley de amnistía no entró en la agenda de la sesión del Parlamento de este martes.

«Esto muestra la falta de voluntad que existe del gobierno», dijo a la AFP Miguelangel Suárez, presidente de la federación de centros de estudiantes de la UCV.

El movimiento estudiantil se enfrentó en el pasado al gobierno de Maduro con protestas en 2014 y 2017, que escalaron a la población general.

La represión de esos días llevó a la apertura de una investigación por crímenes de lesa humanidad en la Corte Penal Internacional.

«Ya basta de llevarse secuestrados a la gente, ya basta de tenerlos años presos sin presentar una prueba. Esto es inhumano», expresó Jorge Marín, de 57 años. «Por eso estoy aquí pidiendo justicia y libertad para ellos, queremos que se les restablezcan sus derechos».

Presos políticos recién liberados, como el activista Javier Tarazona, acudieron a la protesta. Abrazaron a familiares de otros presos en emotivos encuentros que terminaron en llanto.

Una madre que denunció la desaparición forzada de su hija se desmayó durante su discurso.

