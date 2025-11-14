«La mayoría de países europeos están convencidos del acuerdo Mercusur-UE», dice Uruguay

2 minutos

Montevideo, 14 nov (EFE).- El canciller uruguayo, Mario Lubetkin, aseguró este viernes que «la amplia mayoría» de los países europeos están convencidos del acuerdo entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur e indicó que espera recibir «un buen regalo de navidad» el próximo 20 de diciembre con la firma.

En una rueda de prensa, Lubetkin dijo que espera que el acuerdo se firme pronto, dado que -según él- la mayoría de países de la UE lo avala, tras ser consultado por un mensaje que el presidente francés, Emmanuel Macron, transmitió a un grupo de agricultores con los que se reunió el Toulouse.

El mandatario luso indicó el pasado 12 de noviembre que el acuerdo comercial en su estado actual recibirá «un no rotundo» de Francia, según informó a la prensa la ministra de Agricultura, Annie Genevard.

La ministra añadió que sin cláusulas de salvaguardia sólidas, medidas espejo o controles fronterizos, Francia no puede, en esta etapa, validar el borrador de acuerdo con los países del Mercosur, ya que no protege los intereses de sus agricultores.

Genevard, que también asistió a la reunión entre Macron y los agricultores, añadió: «No podemos aceptar, ni los agricultores, ni los consumidores pueden aceptar que produzcamos e importemos a Europa productos y alimentos que no respeten las normas que imponemos a nuestros propios productores».

Este viernes, Lubetkin enfatizó que el acuerdo está cerrado desde el 6 de diciembre de 2024 y apuntó que tiene dificultades para entender qué es lo que está señalando Macron al recordar sus declaraciones tras reunirse días atrás con el mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva.

«La sensación que nosotros tenemos es que la amplia mayoría de países europeos están convencidos del acuerdo», puntualizó el ministro uruguayo, quien agregó que el Mercosur está dispuesto a firmar ya.

Finalmente, Lubetkin dijo que el 20 de diciembre el presidente Yamandú Orsi visitará Brasil, en compañía de él y el ministro uruguayo de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, y aseguró que espera tener «un buen regalo de navidad» para todos los uruguayos. EFE

scr/jrg